«Гаражную амнистию» продлили ещё на пять лет

"Гаражную амнистию" в России продлили еще на пять лет до 1 сентября 2031 года. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон, устанавливающий упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними, вступил в силу 1 сентября 2021 года. Он определяет механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ гаражи.

Подписанный главой государства документ продлевает действие данного федерального закона еще на пять лет - до 1 сентября 2031 года.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, закон был дополнен с учетом изменений, которые накопились в земельном законодательстве за прошедшие годы, и теперь формулировки "гаражной амнистии" приведены в соответствие с актуальной редакцией других норм, чтобы у регистраторов и заявителей не возникало разночтений при оформлении.

Как отметил депутат, для владельца это означает простую вещь - у него появляется еще пять лет на то, чтобы спокойно собрать документы и закрепить за собой гараж и землю по облегченной процедуре. Всего же, по его словам, за время действия амнистии граждане оформили порядка 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков под ними.

Упрощенный порядок действует при совпадении нескольких условий - гараж должен быть капитальным (с прочной связью с землей), возведенным до 29 декабря 2004 года, и не признанным судом самовольной постройкой.