Дачники могут бесплатно провести газ до границ своего участка

С 2024 года владельцы участков, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), получили возможность стать участниками программы социальной газификации, в рамках которой газораспределительная организация (ГРО) бесплатно проводит газопровод до границы земельного участка.

Как отметила в беседе с RT Ирина Блинкова, эксперт Народного фронта, все работы внутри участка (разводка по территории, подключение к домовладению, покупка и монтаж оборудования) оплачивает собственник.

Она добавила, что заявка на подключение к сетям газораспределения подаётся при соблюдении ряда условий.

Прежде всего, по словам эксперта, СНТ должно быть расположено в границах населённого пункта, который уже газифицирован или включён в план газификации.

Кроме того, как объяснила специалист, второе условие — права на земельный участок и жилой дом на нём зарегистрированы в ЕГРН.

При этом садовые (сезонные) дома под программу не подпадают, наличие статуса «жилой дом» обязательно, подчеркнула она.

«Объект не используется в предпринимательских целях, на общем собрании членов СНТ принято решение о догазификации. Протокол общего собрания членов СНТ — один из обязательных документов при подаче заявки о подключении», — перечислила остальные условия собеседница RT.

Если указанные условия соблюдены и собран пакет необходимых документов (паспорт, СНИЛС, выписка из ЕГРН на участок и жилой дом, протокол общего собрания членов СНТ, ситуационный план, отображающий границы участка и расположение дома), собственник дачного участка может приступать к оформлению заявки, объяснила аналитик.

«Подать заявку и пакет документов можно несколькими способами: дистанционно через портал Единого оператора газификации или портал «Госуслуги», а также лично в многофункциональном центре (МФЦ) или в офисе местной ГРО», — рассказала Блинкова.

Важно ещё до подачи заявки проверить правильность оформления всех документов, поскольку выявленные в них несоответствия условиям программы являются самыми распространёнными причинами отказа в подключении газа к домовладению в СНТ, предостерегла она.

«Следует отметить, что государство частично субсидирует отдельным категориям граждан (ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми) расходы на проведение газа по участку и подключение домовладения к сетям газораспределения», — напомнила эксперт.

Субсидия предоставляется не более одного раза в течение трёх лет в размере не более 100 тыс. рублей при условии владения домовладением на праве собственности, заключила собеседница RT.

Ранее россиян предупредили, что возведение второго дома на участке может быть ограничено.