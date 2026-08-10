Названа средняя стоимость квадратного метра жилья в России

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке по стране во втором квартале 2026 года составила 257 тысяч рублей, а на первичном - 354 тысячи рублей, следует из данных аналитического центра "Движения.ру", пишет ТАСС.

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Отмечается, что по сравнению с первым кварталом 2026 года в новостройках жилье подорожало меньше - на 2,4%. На вторичном рынке цена квартир выросла на 2,9%. При этом стоимость квадратного метра "вторички" увеличилась в 15 мегаполисах, а первички - в 12 городах.

Самый большой рост цен на вторичное жилье зафиксирован в Перми - на 3,5%, но, несмотря на это, цена на него там остается ниже, чем в среднем по стране и составляет 130,7 тысячи рублей за квадратный метр. В двух российских городах - Уфе и Ростове-на-Дону - "вторичка" подешевела на 0,3 и 0,5% соответственно.

Первичка больше всего выросла в цене в Москве - до 656,2 тысячи рублей: это на 8,6% больше, чем кварталом ранее. Также заметнее всего квартиры в новостройках подорожали в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде - на 3,4% и 2,8% соответственно.

В пяти городах на первичном рынке жилья цены снизились: Волгограде - на 0,4%, Тюмени - 0,9%, Краснодаре - 1,4%, Уфе - 3,4% и Челябинске - 5%.