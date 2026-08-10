В Москве один вид жилья переоценили на миллионы рублей

Цены на квартиры в домах, включенных в московскую программу реновации, завышены на миллионы рублей. О расценках на жилье под снос в столице «Известиям» рассказали в компании «Флип».

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По статистике компании, около 87 процентов лотов в домах под реновацию выставлены на продажу с существенной наценкой. Переплата составляет в среднем 1,9 миллиона рублей: 39 процентов подобных квартир стоят выше рынка на 1–1,4 миллиона рублей, еще четверть — на 1,5–2 миллиона, а 19 процентов — более чем на 2 миллиона рублей. За последний год стоимость квадратного метра в таких домах подскочила на 36 процентов, а за пять лет — более чем в два раза, до 434 тысяч рублей.

Формируя цену, продавцы пытаются монетизировать перспективу будущего переселения: квартира, выдаваемая по программе реновации, увеличивается в среднем на 10–14 квадратных метров за счет нежилой площади, что в денежном эквиваленте равняется 3–4 миллионам рублей. При этом сроки сноса могут сдвигать, а новая квартира может проигрывать прежней по планировке, этажу или расположению. Вдобавок, если хозяин окажется недоволен новым приобретением, чтобы продать его без налога, придется ждать пять лет.

В целом количество объектов под реновацию, выставленных на продажу, сократилось до минимума за десять лет — сейчас продается всего порядка 400 квартир, тогда как еще год назад их число составляло около 550-600. Аналитики допускают расширения ассортимента к 2028 году, когда на рынок выйдут квартиры в домах с более поздними сроками расселения.

Программа реновации в Москве была запущена в 2017 году. Первый этап переселения прошел в 2020–2024 годах, второй продлится до конца 2028 года. Третий запланирован на период с 2029-го по 2032-й.

Ранее сообщалось, что квартиры в построенных по программе реновации домах на 20-35 процентов дороже жилья в пятиэтажках. Сама квартира под переселение почти всегда чуть больше исходной, также в цену закладывается премия за качество дома.