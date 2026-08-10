На апартаменты у Кремля экс-депутата Гаджиева* не нашлось покупателя

На апартаменты у Кремля, принадлежавшие экс-депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), не нашлось покупателя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Росимущество выставило на продажу апартаменты на Охотном Ряду в июне 2026 года, затем в июле и в августе. Однако желающих приобрести за 505 миллионов рублей жилье площадью 260 квадратных метров с видом на здание Госдумы не нашлось.

Ранее Верховный суд Дагестана заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева к пожизненному сроку по делу об организации расправы.