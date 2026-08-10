Объемы продаж на рынке новостроек в России оценили

По всей России в новостройках выкуплена лишь треть квартир. Объемы продаж на первичном рынке оценила компания «Талан», статистику публикует «Газета.Ru».

Доля распроданности новостроек к августу составляет только 35 процентов, при этом на стадии строительства сейчас находится 104 миллиона квадратных метров жилой многоквартирной недвижимости. На конец 2021 года было распродано 45 процентов жилплощади. Тогда меньше трети распроданной площади фиксировали всего в восьми городах с населением от 500 тысяч человек, но сейчас их насчитывается 23.

Стабильнее всего ситуация в столицах: в Москве показатель упал с 52 до 51 процента, а в Санкт-Петербурге остался на уровне прежних 44 процентов. Наиболее заметный спад отмечается в Красноярске, где распроданность обвалилась с 44 до 23 процентов. В Хабаровске в то же время доля распроданной площади выросла с 43 до 48 процентов, в Набережных Челнах — с 35 до 45 процентов. Хуже всего новостройки продаются в Грозном (6 процентов) и Нижневартовске (1 процент).

Ранее в России подсчитали среднюю стоимость квадратного метра жилья. На первичном рынке он прибавил в цене 2,4 процента и вырос с 345 тысяч рублей до 354 тысяч, а готовое жилье подорожало на 2,9 процента, достигнув 257 тысяч рублей за квадратный метр.