Доля доступных новостроек в Москве снизилась до исторического минимума

Доля новостроек комфорт-класса в пределах старых границ Москвы достигла исторического минимума. К началу августа 2026 года этот показатель упал на 8,4 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и составил всего 22,9%. По информации Коммерсантъ, это самый низкий уровень за всю историю наблюдений рынка, отмечают эксперты CORE.XP и «Метриум».

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Аналитики подчеркивают, что доля наиболее доступных по цене новостроек продолжает сокращаться: месяц назад она составляла 23,3%, год назад — 31,3%, а три года назад — 42,1%.

Объем предложения новостроек в старых границах Москвы, по данным CORE.XP, к началу августа составил 1,9 млн кв. м, что на 8% меньше, чем годом ранее. При этом количество лотов снизилось еще сильнее — на 12%, до 30,7 тыс. штук. Наибольший вклад в сокращение внес комфорт-класс: за год предложение в этом сегменте упало на 40%, до 4 тыс. лотов, а его доля уменьшилась на 6 процентных пунктов.

Снижение доли массовых новостроек связано с устойчивым спросом на квартиры комфорт-класса и отсутствием новых запусков в этом сегменте. По данным «Метриум», в первой половине 2026 года в старых границах Москвы не стартовал ни один новый проект комфорт-класса. В то же время доля запусков элитного жилья за этот период выросла в 3,7 раза и достигла почти 82%.