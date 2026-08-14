Инвесторы в недвижимость США заявили о худшем состоянии рынка за три года

Уверенность инвесторов на рынке частных домов в США упала до минимальных значений за последние три года на фоне высоких процентных ставок и роста расходов, сообщает CNBC. Индекс настроений, рассчитываемый компаниями RCN Capital и CJ Patrick Company, снижается второй квартал подряд, достигнув исторического минимума в конце июня 2026 года.

Согласно результатам опроса, лишь 26% респондентов считают текущие рыночные условия лучше прошлогодних, тогда как 45% заявили об ухудшении ситуации, что стало антирекордом за все время исследований. Генеральный директор RCN Capital Джеффри Теш отметил, что «растущие затраты на финансирование*, ограниченный объем предложения, увеличение стоимости жилья и ремонта, а также давление на арендные ставки** способствуют росту пессимизма». Более половины опрошенных назвали дорогое финансирование главной проблемой, а 75% не ожидают снижения ставок в ближайшее время.

Негативные настроения напрямую отражаются на активности покупателей. В компании CJ Patrick Company подчеркнули, что в первом квартале 2026 года инвесторы приобрели на 23% меньше домов по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом 2025 года. При этом 32% участников рынка вообще не планируют покупать недвижимость в текущем году, хотя более 60% ожидают дальнейшего роста цен на жилье в ближайшие шесть месяцев.

*Затраты на финансирование — это расходы, связанные с привлечением заемных средств для покупки активов, в данном случае — процентные платежи по ипотечным кредитам и займам. Когда центральный банк повышает ключевую ставку, стоимость кредитов растет, что делает покупку и содержание недвижимости более дорогим для инвесторов.

**Арендная ставка — фиксированный размер платы за временное пользование жильем или коммерческой площадью в течение определенного периода. Давление на эти ставки означает, что инвесторам становится сложнее повышать стоимость аренды для жильцов, из-за чего доходность от владения недвижимостью снижается на фоне растущих расходов.