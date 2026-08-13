Спрогнозированы цены на «вторичку» в сентябре

Готовая «однушка» в России к сентябрю будет стоить порядка 4,8-5,5 миллиона рублей. Осенние расценки на вторичное жилье в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По расчетам аналитика, в сентябре вторичные двухкомнатные квартиры будут оцениваться в среднем в 6,9-8 миллионов рублей. Трехкомнатные можно будет купить за 9,2-10,8 миллиона. В Москве однокомнатная квартира будет продаваться за 13,8-15,2 миллиона рублей. За «двушку» придется отдать в пределах 20,5-23,2 миллиона, а трехкомнатная обойдется в 28-32 миллиона. В Санкт-Петербурге цена однокомнатной будет варьироваться в пределах 9,5-10,6 миллиона, «двушки» — 14,2-16 миллионов, а «трешки» — 19-21,5 миллиона.

Вторичной рынок жилья лишен государственных программ поддержки, а без субсидий при нынешних ставках ипотека доступна немногим. Доля сделок в старом фонде с использованием заемных средств, как напоминает эксперт, упала до исторических минимумов, а основной объем формируют цепочки альтернативных продаж. В результате стоимость сделок стала полностью зависеть от объема наличности у покупателей и готовности продавцов торговаться (без скидки в 5-10 процентов от ценника экспозиции объявления зависают на три-пять месяцев). К тому же на фоне запредельных ставок по ипотеке потенциальные покупатели перекочевывают на рынок аренды, спрос на которую традиционно достигает пика к сентябрю. По словам Трепольского, номинальные цены на готовом рынке в сентябре покажут символический прирост в границах 0,2–0,8 процента, тогда как реальная стоимость сделок либо останется на уровне августа, либо снизится на 0,5-1,5 процента.

Ранее были названы признаки квартиры, продать которую будет сложно. Cерьезным недостатком является расположение на первых и последних этажах, близость к оживленной трассе, соседство с кладбищами, промзонами и линиями электропередач.