Жуковский опередил Реутов: ИИ определил лидеров роста цен на жилье в Подмосковье

В подмосковных городах в июле 2026 года наблюдался рост цен на квартиры от собственников, пишет РБК-Недвижимость со ссылкой на данные, предоставленные консалтинговой компанией SRG.

Журналисты уточнили, что автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью ИИ и математических алгоритмов машинного обучения проанализировала данные рынка недвижимости и подсчитала, как в июле 2026 года менялась средняя стоимость 1 кв. м в 32 городах Подмосковья с самыми крупными рынками вторичного жилья.

Статистика включает среднюю цену 1 кв. м предложений на основных платформах объявлений, пояснили авторы статьи.

По их словам, сильнее всего вторичное жилье подорожало в Жуковском — на 2,8%, до 181 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором месте оказался Реутов — в городе цены за месяц повысились на 2,5%, до 276,9 тыс. руб. за «квадрат».

На третьем месте в перечне — Звенигород, где средняя цена 1 кв. м в июле выросла на 2,4%, до 167 тыс. руб. Четвертое место — у Домодедово. Там средняя цена 1 кв. м выросла за 4 недели на 2,1%, до 182,2 тыс. руб.

В топ-5 также попал Долгопрудный, где средняя цена «квадрата» подросла почти на 2%, до 260,3 тыс.

По данным экспертов, минимальный рост цен (+0,1%) на вторичке среди городов Подмосковья в июле был зафиксирован в Воскресенске.

В целом, констатировали специалисты, рост цен на квартиры от собственников в июле наблюдался в 26 подмосковных городах из 32 исследуемых, в среднем за месяц повышение составило от 0,1% до 2,8%.

Вместе с тем, заметили аналитики, по итогам первого полугодия текущего года вторичное жилье подорожало во всех 32 крупных городах макрорегиона, цены на недвижимость от собственников поднялись в них от 0,2% до 6,3%.