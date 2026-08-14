Одному виду квартир предрекли сложности с продажей в ближайшие годы

Продавать малогабаритные квартиры в ближайшие годы станет сложнее. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

Через три-пять лет, по прогнозам риелтора, студии площадью до 22-24 квадратных метров потеряют прежнюю ликвидность. Особенно уязвимы станут объекты в крупных жилых комплексах на окраине с плохой транспортной доступностью. Также не будут пользоваться спросом малометражки вытянутой формы, с одним маленьким окном, дефицитом мест для хранения и видом на стену соседнего дома. Собственникам придется биться с конкурентами за счет скидок, однако такой дисконт может превысить первоначальную экономию.

Также в перспективе ближайших пяти лет неликвидными рискуют стать квартиры площадью 28–35 квадратных метров. В такой метраж сложно уместить кухню, мебель и зоны хранения. Аналогичная судьба ждет и квартиры площадью 90–120 квадратных метров — если объект экспонируется на окраине в районе без шансов на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, то большой метраж не сделает его привлекательным для семьи. Спрос могут потерять и другие объекты с сомнительными планировочными решениями: длинные коридоры, кухни-гостиные сложной формы и другие бесполезные зоны, занимающие 10-20 процентов от площади квартиры.

Уже сегодня хозяева квартир на первых этажах вынуждены снижать ценник на 10-15 процентов, а на последних — на 10-12 процентов. Вид на шумную магистраль снижает стоимость на 10 процентов, неудачная планировка — на 15 процентов.

«Через три-пять лет покупатель будет еще более рациональным, чем сейчас», — уверена Гордеева.

На этом фоне наиболее ликвидными останутся двухкомнатные квартиры площадью 45–55 «квадратов» и евротрешки на 60–70 «квадратов».

Ранее аналитики спрогнозировали стоимость вторичного жилья в сентябре. К осени готовая «однушка» в России к сентябрю будет стоить порядка 4,8-5,5 миллиона рублей, «двушка» — 6,9-8 миллионов рублей.