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Россияне бросились скупать жилье в одной стране

Lenta.ru

Спрос на недвижимость в Таиланде со стороны россиян вырос на 46,4 процента с января по июнь 2026 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Sunway Estates.

Россияне бросились скупать жилье в одной стране
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При этом объем вложений за указанное время увеличился на 84,5 процента, до 60,7 миллиона долларов. Похожие оценки приводит Prian.ru — по их данным, спрос вырос на 41 процент. В Tranio зафиксировали снижение числа запросов в первом квартале года, однако рост в апреле — июне на 30,5 процента — рекордный показатель за пять лет наблюдений. По словам экспертов, недвижимость в стране пользуется популярностью на фоне инфраструктурного бума и падения спроса на жилье в других популярных у россиян странах в связи с местными сложностями.

Наиболее востребованным направлением в Таиланде остается Пхукет. Во втором квартале на него пришлось 63,2 процента от общего числа заявок по стране. На втором месте оказался Чонбури, к которому относится Паттайя (21,1 процента заявок), а на третьем — Бангкок и Сураттхани (по 7,9 процента).

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