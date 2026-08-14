Россияне бросились скупать жилье в одной стране

Спрос на недвижимость в Таиланде со стороны россиян вырос на 46,4 процента с января по июнь 2026 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Sunway Estates.

При этом объем вложений за указанное время увеличился на 84,5 процента, до 60,7 миллиона долларов. Похожие оценки приводит Prian.ru — по их данным, спрос вырос на 41 процент. В Tranio зафиксировали снижение числа запросов в первом квартале года, однако рост в апреле — июне на 30,5 процента — рекордный показатель за пять лет наблюдений. По словам экспертов, недвижимость в стране пользуется популярностью на фоне инфраструктурного бума и падения спроса на жилье в других популярных у россиян странах в связи с местными сложностями.

Наиболее востребованным направлением в Таиланде остается Пхукет. Во втором квартале на него пришлось 63,2 процента от общего числа заявок по стране. На втором месте оказался Чонбури, к которому относится Паттайя (21,1 процента заявок), а на третьем — Бангкок и Сураттхани (по 7,9 процента).

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