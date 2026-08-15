В Крыму рассказали о национализации активов украинских олигархов

С начала 2026 года в Крыму национализировали ряд крупных активов украинских олигархов. Об этом рассказал в мессенджере «Макс» глава крымского парламента Владимир Константинов.

Работа по выявлению имущества украинских бизнесменов на полуострове продолжается, отметил он.

«Наиболее крупные объекты уже обращены в собственность республики», — констатировал Константинов.

Осенью 2022 года местный парламент принял ряд соответствующих решений, которые позволяют национализировать имущество лиц, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечень попала в том числе квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

Средства от продажи национализированного имущества идут в том числе на строительство социальных объектов на полуострова. Таким образом местные власти осуществляют модернизацию местной инфраструктуры. Что касается Зеленского, то он не стал оспаривать решение о передаче своей квартиры на юге Крыма в собственность местных властей. Этот объект недвижимости выставили на аукцион в 2023 году, его выкупили за 44,3 миллиона рублей.