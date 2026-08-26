Экономист оценил планы бесплатно выдавать россиянам землю под строительство домов

Возможность бесплатной выдачи гражданам земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) станет эффективным шагом для развития рынка, однако при реализации соответствующей инициативы властям необходимо учитывать комплекс транспортных, инфраструктурных и финансовых факторов. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил экономист Алексей Зубец.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские власти рассматривают возможность бесплатного предоставления земельных участков гражданам, готовым построить и зарегистрировать частный дом в течение трех лет. По его словам, правительство намерено активно поддерживать ИЖС, поскольку порядка 63% россиян хотели бы жить в собственных домах. На данный момент, по оценкам аналитиков рынка, на сегмент частного домостроения приходится лишь 16% от общего объема сделок с жилой недвижимостью, тогда как остальные 84% забирают городские квартиры.

Эксперт назвал предложение правительства позитивной и благой инициативой, но подчеркнул, что бесплатное выделение участка не решит ключевой вопрос доступности индивидуального жилья, так как земля за пределами мегаполисов не является альтернативой покупке квартиры.

«В черте крупного города свободных площадей практически нет, поэтому речь в любом случае идет о загородном строительстве. Но загородный дом по определению не может быть полноценной заменой городской квартире с точки зрения ежедневной логистики. Если участок выделят в 100 километрах от крупного центра, ежедневно ездить оттуда на работу будет крайне затруднительно из-за больших затрат времени и сил. Поэтому подобная мера не приведет к оттоку спроса с городского рынка квартир и не изменит их стоимость». Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Главным препятствием для массового освоения полученных земель, по мнению экономиста, станет необходимость подведения инженерных сетей и строительства подъездных путей.

«Бесплатный кусок земли — это далеко не главная статья расходов при возведении частного дома. Самая большая проблема и основная финансовая нагрузка кроются в коммуникациях. Если возложить на граждан обязанности по самостоятельной прокладке дорог, подведению электричества, воды, канализации и индивидуальному подводу газа, проект станет практически нереализуемым из-за катастрофической стоимости. Без централизованного государственного обеспечения инфраструктурой ценность выделяемых участков будет крайне низкой».

Также экономист обратил внимание на то, что экономика частного домостроения имеет свою специфику, которую гражданам важно заранее принимать во внимание при планировании строительства.

«Размер участка имеет принципиальное значение: для действительно комфортного проживания людям требуется не стандартные шесть, а хотя бы 10–15 соток. При этом возведение частного дома требует большего объема стройматериалов и вложений, чем обустройство квартиры, где забота об общей инфраструктуре здания распределена. Собственный дом создается полностью под ключ, поэтому для успешной реализации подобного проекта гражданам необходимо реалистично оценивать предстоящий объем работ и финальные затраты».

Ранее эксперт назвала размер первоначального взноса для одобрения ипотеки.