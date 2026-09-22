Россиян предупредили о рисках при аренде жилья

Арендаторы рискуют лишиться залога при выезде из съемной квартиры. Об этом и других рисках, связанных с арендой жилья, предупредила россиян старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, пишет «Газета.ru».

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Чтобы не оказалось так, что залог не вернули за старые дефекты квартиры, нужно прописать в договоре закрытый перечень оснований для его удержания и срок возврата денег.

«Состояние квартиры, мебели и техники следует зафиксировать в акте приема-передачи и на фотографиях», — уточнила юрист.

Еще один риск для квартиранта возникает, если жилье сдает не собственник. Тогда есть вероятность, что квартиру могут потребовать освободить в любой момент. Защитить от такого исхода поможет проверка выписки из ЕГРН или наличия у арендодателя доверенности, позволяющей сдавать жилье и получать платежи.

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Третьим риском эксперт назвала внезапное повышение платы или досрочное выселение. Размер платежа и порядок его пересмотра нужно тоже закрепить в договоре, считает Пшеничникова.

Ранее стало известно, что аренда квартир в России подешевела по сравнению с прошлым годом впервые за шесть лет.