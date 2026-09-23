Ставки по ипотеке в США превысили 7%

Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США за прошедшую неделю выросла сразу на 12 базисных пунктов, преодолев отметку в 7%, и достигла самого высокого уровня с мая 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Ставки по ипотеке в США растут с февраля, когда начало войны на Ближнем Востоке привело к росту цен на энергоносители и возобновило опасения по поводу инфляции, говорится в публикации.

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Отмечается также, что спрос на займы в США падает: индекс заявок на покупку жилья снизился на 0,8%, на рефинансирование — на 2,6%. Преодоление отметки в 7% может ещё сильнее ослабить рынок.