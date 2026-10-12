В Госдуме назвали размер дохода семьи для ипотечного кредита

Даже при снижении ставки до 12% годовых потенциальным заёмщикам потребуется около 295 тыс. рублей в месяц. Платёж по кредиту 8 млн рублей на 20 лет в этом случае будет занимать не больше 30% заработка семьи. Об этом рассказал зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

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«При ставке 20% ежемесячный платёж по такому кредиту составит примерно 136 тыс. рублей, при 16% — 111 тыс., при 14% — 99,5 тыс., при 12% — 88 тыс. рублей. Поэтому само по себе снижение ставок до 15–16% ещё не решит проблему доступности ипотеки. Оно может несколько оживить рынок за счёт тех семей, которые откладывали покупку, но для массового покупателя такой кредит все равно останется слишком дорогим», — отметил Аксёненко в беседе с изданием «Газета.Ru».

Депутат не советует рассчитывать на конкретный месяц или квартал 2027 года как на гарантированно удачное время для оформления ипотеки. Прогноз ЦБ по средней ключевой ставке на следующий год составляет от 10,5% до 12,5%. Это среднегодовой ориентир, а не расписание её снижения, предупредил Аксёненко.