Где сильнее всего подорожали частные дома в России

Частные дома в регионах РФ подорожали на 3% за третий квартал 2026 года, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"За третий квартал частные дома подорожали в 73 регионах из 85 рассмотренных, подешевели в 12. В среднем за квартал прирост по домовладениям положительный, +3,1%. Средний по стране объект на этом рынке стоит 7,87 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, активный рост цены объекта отмечен в Мордовии (+17,6%), Тамбовской области (+15,9%), Калмыкии (+14,9%), Белгородской (+12,1%) и Брянской (+11,9%) областях. Самое сильное падение - в Чукотском АО (-12,6%), республиках Коми (-5,7%) и Крым (-5%), Ханты-Мансийском АО (-5%) и Тюменской области (-4,4%).

На территориях, относящихся к Москве, частные дома потеряли 0,9%, и теперь средний дом стоит 31,4 млн рублей. В Подмосковье они, напротив, прибавили 3,7%, достигнув цены в 18,6 млн рублей. В Северной столице рост на 0,8%, до 25,2 млн рублей, отметили аналитики.