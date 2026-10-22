В Москве нашли самую дешевую студию в особняке

Самая бюджетная квартира-студия в особняке продается в Москве за 4,5 миллиона рублей. Такую сумму назвал ТАСС.

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Апартаменты-студия площадью 13,1 квадратных метра в трехэтажном особняке 1906 года постройки предлагается в Басманном районе Москвы. Жилье находится на втором этаже, оно экспонируется с косметическим ремонтом, мебелью и техникой.

На втором месте — студия в том же доме площадью 14,8 квадратных метра, предлагаемое за 5,1 миллиона рублей. Объект находится на третьем этаже, внутри — полная меблировка и техника.

Замыкает тройку лидеров помещение свободного назначения, которое можно использовать под квартиру-студию, в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выставленное за 9 миллионов рублей. Часто такие объекты привлекательны для инвесторов или могут быть вариантом стартового жилья, но для гарантии безопасности сделок необходима более тщательная проверка, напомнил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что самая высокая стоимость аренды квартиры в Москве составила 3,5 миллиона рублей в месяц.