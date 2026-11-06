В Крыму и Севастополе введут льготную ипотеку под 8%

Россияне смогут оформить льготный кредит при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов на территории Республики Крым и Севастополя, ставка по ипотечному кредиту составит 8%, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Как отмечается, правительство утвердило расширение условий льготной ипотечной программы "Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации"

Максимальная сумма кредита составит 8 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% цены договора. Период, в течение которого государством будет субсидироваться ставка, - до 15 лет с момента заключения кредитного договора, уточнили в министерстве. Воспользоваться льготной ипотекой можно в период с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.