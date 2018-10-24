Доллар упал после заявления Болтона по антироссийским санкциям

Начав торги в среду, 24 октября, с падения, российская валюта внезапно начала укрепляться. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 25 октября, составил 65,62 рубля за американскую валюту. Курс евро — 75,08 рубля.

В среду курс пытался проскочить отметку 65,5 руб за один доллар и закрепиться ниже, но в течение торгов возвращался обратно к отметке выше указанной, комментирует результаты сегодняшних торгов Анастасия Соснова , аналитик ИК «Фридом Финанс».

Укрепление рубля произошло на фоне заявления советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона

По словам Антона Покатовича, главного аналитика «БКС Премьер», на фоне сохранения рыночной нестабильности среди валют развивающихся рынков рубль получил шансы на укрепление. Инвесторы сконцентировались на «санкционной» риторике США со стороны американского чиновника.

При этом в ходе встречи с российским президентом американский гость заявил, что на данный момент власти страны не планируют введения дополнительных санкций в отношении России.

«Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем санкции в отношении России», — сказал американский чиновник.

Болтон пояснил, что, как правило, Вашингтон рассматривает вопрос о новых санкций каждые полгода. При этом последние ограничения в отношении России были введены четыре месяца назад, и они связаны с делом Скрипалей.

Итогом нынешних переговоров с Джоном Болтоном стали также заявления о встрече российского и американского президента в Париже 11 ноября.

По словам Антона Покатовича, до 11 ноября основные игроки рынка, скорее всего, займут выжидательную позицию, поскольку инвесторы все еще помнят спад российских рынков после встречи глав США и РФ в Хельсинки. При этом эксперт скептически относится к заявлению Джона Болтона о санкциях в отношении России.

Эти высказывания могут отражать лишь позицию администрации президента США и идти вразрез с позицией Конгресса, говорит он.

«К такого рода комментариям следует относиться весьма сдержанно, реальных предпосылок для снятия или ослабления санкционной угрозы в отношении РФ все еще нет»,

Не поддерживают рубль и цены на нефть. После заявлений Саудовской Аравии о планах по наращиванию нефтедобычи и использованию дополнительных мощностей в случае необходимости покрытия выпадающих поставок нефти из Ирана нефтетрейдеры предпочитают воздерживаться от спекулятивных длинных позиций, говорит Покатович.

По данным на 19.25 МСК, цена на фьючерс на нефть Brent составила $77,44.

К числу негативных факторов для рубля аналитики относят и результаты первого из двух сегодняшних аукционов Минфина — в рамках первого министерству удалось разместить менее 50% «длинных» бумаг.

В ближайшее время на рубльбудут давить также выплаты компаний по внешнему долгу.

Как сообщил на днях Центробанк, сумма платежей в четвертом квартале 2018 года — первом квартале 2019 года по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $21,8 млрд и $10,7 млрд

«Выплата внешних долгов российскими компаниями в моменте может негативно отразиться на динамике отечественной валюты», — признает Андрей Люшин , заместитель председателя правления Локо Банка.

По мнению аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова , учитывая эти данные, в ближайшее время курс доллара может достичь отметки 68 рублей

Между тем курс доллара может взлететь и выше, если будут приняты санкции, касающиеся запрета на операции с долларами для российской госбанков и ограничения на покупку новых выпусков российских ОФЗ, предупреждает Антонов. В таком случае одномоментно курс доллара может взлететь на 7-10%.