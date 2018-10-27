Ставки рублевых вкладов неудержимо рвутся вверх

После того как в середине октября крупнейшие госбанки подняли доходность рублевых промо-вкладов сроком 1-1,5 года выше 7% годовых ( Сбербанк до 7,15% годовых, а ВТБ до 7,3%), частные банки не стали ждать, когда вкладчики заберут у них свои рублевые сбережения и сдадут по определению более надежным кредитным организациям.

Они начали массово поднимать ставки вкладов до 7,5-8% годовых.

Рекордные проценты частные банки установили по сезонным вкладам (открываются в течение одного — двух месяцев) сроком от трех месяцев до полутора лет.

К примеру, на прошлой неделе банк «Хоум кредит» предложил вклад «Новогодний» сроком 3 месяца и ставкой 8% годовых (от 1000 руб.). Позднее в Совкомбанке появился вклад «Рекордный» с аналогичными условиями (от 50 000 руб.).

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