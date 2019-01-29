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«Северный поток-2» назвали главным провалом Украины 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Реализация проекта газопровода «Северный поток-2» — большой провал украинской дипломатии и руководства страны. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко, запись вступления опубликована на YouTube.
Он считает, что из-за действий украинских властей Украина потеряет миллиарды долларов, которые она регулярно получала за транзит российского газа. По его подсчетам, это примерно четыре миллиарда долларов в год. Причем это будет достигнуто не только путем реализации «Северного потока-2», но и других магистральных газопроводов украинской стороной.
«Это большой провал украинской дипломатии, украинских лидеров, президентов, что мы допустили строительство и сейчас мы понимаем, что это строительство мы не сможем остановить», — заявил депутат.
При этом Ивченко убежден, что Россия сохранит возможности давления на Украину, так как основу товарооборота двух стран составляют энергопродукты — уголь, атом, газ, мазут и бензин. «Москва будет пользоваться этим, чтобы давить на экономику Украину», — убежден депутат.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что реализация российских газовых проектов заявил, что прекращение транзита газа по территории Украины приведет к падению украинской экономики многомиллиардным потерям для украинского бюджета.
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Комментарии
Видео , Вадим Рабинович , Верховная Рада
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