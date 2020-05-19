Инвестиционный директор Rambler Group вошёл в рейтинг самых перспективных россиян 

Инвестиционный директор Rambler Group Арсений Громов вошёл в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30») по версии Forbes. Журнал включил Громова в категорию «Финансы и инвестиции».

Громов вёл все крупные M&A-сделки и участвовал во всех стратегических проектах Rambler Group, в том числе покупку онлайн-кинотеатра Okko и привлечение инвестиций от Сбербанка в 2019 году.

Кроме того, Арсений курировал вхождение Rambler Group в капитал Delivery Club, при этом группа обменяла свою долю в FoodPlex на миноритарный пакет акций. Rambler Group получила долю в быстрорастущем сервисе доставки еды, который занимает лидирующие позиции на российском рынке.

Арсений Громов работает в Rambler Group с 2014 года, пост инвестиционного директора холдинга занимает с 2015-го.

Forbes составляет рейтинг «30 до 30» второй год подряд. Участников разделяют на 10 категорий — помимо финансов и инвестиций, это предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа.

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