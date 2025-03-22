Какие есть пробелы в системе страхования вкладов, какие за ними стоят риски и как их избежать

Объём вкладов россиян составляет 59 триллионов рублей, однако не все 100% защищены системой страхования вкладов (ССВ). Разберём, какие есть пробелы в этой системе, какие риски они создают и как их минимизировать.

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Как работает страхование вкладов

Система страхования вкладов в России — это государственный механизм, который защищает ваши деньги на тот случай, если банк лишится лицензии и закроется. Когда это происходит, государственная корпорация под названием «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выплачивает вкладчикам компенсацию. Но только в пределах лимита в 1,4 миллиона рублей. Эта сумма определена в законе и относится к одному человеку в одном банке.

Если вклады открыты в разных банках, то возмещение рассчитывается отдельно по каждому банку. Сколько банков держат вклады гражданина, столько и максимумов возмещения при наступлении страховых случаев. Например, три вклада по 1,4 миллиона рублей в трёх банках принесут вкладчику 4,2 миллиона рублей при страховом случае. Роман Лобанов Партнер международной юридической фирмы White Stone.

Если же у вас в одном банке больше одного вклада, то в общей сложности за них вы получите 1,4 миллиона рублей — за каждый депозит пропорционально его сумме. То есть независимо от количества вкладов в одном банке размер компенсации будет общим для всех, добавляет юрист.

Однако есть несколько нюансов, из-за которых вкладчики могут потерять часть своих денег или столкнуться с трудностями, если придётся получать компенсацию от государства.

Лимит 1,4 миллиона рублей — это не всегда достаточно

Если у вас в одном банке лежит на вкладе больше 1,4 миллиона, то все, что сверху, не застраховано, то есть вы не получите компенсации превышения.

Например, если у вас было 2 миллиона, то когда у банка отозвали лицензию, вам выплатят только 1,4 миллиона. Разницу в 600 тысяч можно попытаться вернуть через конкурсное производство. Это механизм, при котором компания не может расплатиться с долгами. Поэтому нужно идти в суд, чтобы вернуть вложенные деньги. Процесс может длиться от нескольких месяцев до года.

В разных странах разный лимит. Например, лимит страховой выплаты в США превышает 200 тысячи долларов, или 17 миллионов рублей по текущему курсу, рассказал Роман Лобанов.

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Не все счета подпадают под страховку

По закону застрахованы вклады и остатки на счетах и в рублях, и в иностранной валюте. Помимо этого, государство защищает деньги на эскроу-счетах — до 10 миллионов рублей. То есть под защиту подпадают не все банковские продукты, которые похожи на вклады.

Однако система страхования вкладов не защищает, например, средства индивидуальных предпринимателей (ИП), юрлиц, а также деньги на счетах, открытых для инвестиций. Это могут быть брокерские или обезличенные металлические счета (ОМС), электронные кошельки.

Это касается и доверительных счетов. Если у вас открыт счёт на имя доверительного управляющего, то он не застрахован. Все эти счета и деньги в систему страхования не входят. Это приводит к рискам потерь для определённых групп клиентов, предупреждает Роман Лобанов.

Сроки выплат

Обычно АСВ обещает начать выплаты вкладчикам в течение двух недель после отзыва лицензии у банка. Однако на практике случаются задержки. Такое бывает, когда банк, например, прячет или уничтожает сведения о вкладчиках. Из-за этого госкорпорации сначала приходится выяснять, у кого и сколько денег лежало в кредитной организации. Похожее произошло в Росинтербанке, который лишился лицензии в сентябре 2016 года.

Банковские махинации с вкладами

Некоторые банки привлекают клиентов высокими ставками, но перед отзывом лицензии могут оформлять вклады как «договоры займа» или иные финансовые продукты, не подпадающие под страхование. Тогда АСВ может отказать в выплатах.

Банки могут использовать страхование вкладов как способ вывода активов перед банкротством. Руководство банка привлекает депозиты, зная, что банк уже в тяжёлом финансовом состоянии, а затем выводит деньги через схемные сделки, оставляя дыру в балансе. В результате люди получают компенсации из фонда страхования вкладов, но сам фонд страдает от нехватки средств. Роман Лобанов Партнер международной юридической фирмы White Stone.

Что делать, чтобы самому защитить вклад

Уточните, какой вам предлагают продукт и подпадает ли он под страхование. Размещайте вклады в нескольких банках, чтобы каждая сумма не превышала страховой лимит (1,4 миллиона рублей). Держите часть денег в наличных, чтобы в случае неприятностей с банком у вас был некий запас. Не используйте обезличенные металлические счета для хранения крупных сумм, так как эти счета не подпадают под действие закона о страховании вкладов. Из-за этого вы можете лишиться денег, если у банка, где вы открыли ОМС, отзовут лицензию. Оцените надёжность банка и не держите крупные суммы в рискованных учреждениях. Лучше выбирайте крупные банки с длительной историей, у которых обычно меньше риск закрыться. Любой банк можно проверить перед размещением вклада на сайте ЦБ (есть ли у него лицензия, нет ли ограничений на операции) и отзывам знакомых, по рейтингам от рейтинговых агентств. Не держите крупные суммы на расчётных счетах ИП, если вы индивидуальный предприниматель. Лучше переводите деньги на личные счета. Не ведитесь на слишком высокие проценты. Если банк предлагает доходность намного выше, чем в среднем по рынку, это может быть сигналом о финансовых проблемах. Такие банки активно привлекают деньги вкладчиков (для этого есть термин «пылесосить вклады»), но потом могут не вернуть средства. Используйте достоверные источники информации. Обычно ни ЦБ, ни АСВ, ни сами банки заранее не предупреждают о проблемах в кредитной организации. Но вы можете отслеживать ситуацию самостоятельно. Читайте проверенные СМИ и критически воспринимайте то, что пишут в неофициальных телеграм-каналах или сообществах в соцсетях.

Коротко

Система страхования вкладов в России защищает деньги вкладчиков, но у неё есть тонкие моменты. Из-за них практически любой может столкнуться с риском не вернуть все деньги из банка.

Чтобы минимизировать возможные потери, будьте внимательны и соблюдайте несколько простых принципов. В первую очередь старайтесь не держать больше 1,4 миллиона в одном банке.

Кладите деньги в проверенные временем и рынком кредитные организации.

Будьте осторожны со слишком высокими процентами по вкладам. Так банк может заманивать клиентов, зная, что у него не лучшее финансовое положение.

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