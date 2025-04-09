Почему банки снижают ставки перед заседанием ЦБ

Очередное заседание Банка России по ключевой ставке состоится 25 апреля. Но крупнейшие российские банки уже начали снижать ставки по вкладам и накопительным счетам. Разбираемся, о чём это говорит и чего ждать дальше.

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Какие банки снизили ставки

Сбербанк с 11 апреля снизит приветственную надбавку по накопительным счетам с 12 процентных пунктов (п. п.) до 8. Таким образом, максимальная ставка по накопительному счёту в Сбере снизится с 22 до 18%.

Россельхозбанк уменьшил ставки по вкладам на 1,35–1,5 процентного пункта — до 18,55–19,5% в массовом сегменте и до 18,75–19,5% в массовом высокодоходном сегменте. В частности, по депозиту «Свой вклад» снижение произошло на 1,5 п. п. на срок 6 месяцев — до 19,3% годовых при открытии депозита в офисах банка и до 19,5% при открытии онлайн.

Т-Банк снизил ставку по непополняемым вкладам на 2 месяца с 19,3 до 19%. По пополняемым вкладам — с 18 до 17%.

Совкомбанк снизил ставки по вкладам в юанях на 2,4–3,5 п. п. Теперь максимальные ставки составляют от 1,5 до 3,1% в массовом высокодоходном сегменте и от 1,5 до 3,3% — в ВИП-сегменте.

Почему ставки снижаются

Рынок закладывает в процентные ставки по вкладам ожидаемое снижение ключевой ставки во второй половине года, говорит директор департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Юрий Эйдинов. Поэтому ставки постепенно снижаются, особенно по вкладам на срок 1 год и более.

У банков растёт уверенность в том, что пик ключевой ставки в рамках нынешнего цикла ужесточения монетарной политики уже достигнут, говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Он также связывает понижение депозитных ставок со снижением потребности банков в ликвидности.

Чего ждать дальше

Эйдинов и Додонов считают наиболее вероятным сценарием дальнейшее плавное снижение ставок по вкладам. Его темпы будут определяться множеством факторов, говорит Эйдинов. Среди них: жёсткость денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, динамика по инфляции, геополитика. Также начавшиеся торговые войны из-за ввозных пошлин США будут оказывать влияние, увеличивая неопределённость на рынке.

Наиболее вероятным сценарием остаётся сохранение текущей ставки до конца полугодия, считает директор департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин. По его мнению, если снижение ключа и возможно, то не более чем на 0,5 п. п. По ожиданиям аналитиков «Свой Банк», оно более вероятно к концу второго квартала, чем в этом месяце.

Что делать сейчас

Юрий Эйдинов рекомендует разделить сбережения равномерно между вкладами на срок 3, 6 и 12 месяцев. Таким образом, в зависимости от ситуации, у клиента будет как гибкость за счёт коротких вкладов, так и возможность зафиксировать текущую ставку на 1 год.

В течение 2025–2026 годов можно ожидать сохранения высоких процентных ставок по вкладам, добавляет Шамин. Учитывая это, он считает, что сейчас всё ещё хорошее время для оформления депозита.

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