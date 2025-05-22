Какие последствия для вкладчика влечёт пропуск срока окончания депозита

Если вы разместили деньги на вкладе в банке и не забрали их после окончания его срока, то последствия будут зависеть от условий договора. Чаще всего деньги остаются на счету и переходят на новый период размещения с возможной сменой процентной ставки. Однако существуют риски перевода средств на менее выгодные условия, например по ставке «до востребования». Разбираемся, что в таком случае будет с деньгами и почему важно контролировать сроки окончания депозита.

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Как работает услуга автопродления

Дата возврата вклада и порядок дальнейших действий со стороны банка всегда прописываются в договоре банковского вклада. Этот договор банк предоставляет вам при открытии любого депозита.

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Забрать деньги со вклада можно в дату окончания договора вклада или в любой день после неё. Если дата возврата приходится на выходной день, то забрать деньги можно после этой даты. Закрыть вклад в выходной день получится только в тех банках, которые предоставляют такую возможность онлайн или в офисе банка, работающем в выходные.

То, что будет с деньгами после окончания срока, зависит от условий вклада, а точнее, от наличия услуги автопродления.

Если банк предоставляет услугу автопродления, то после окончания срока вклад автоматически продлевается на тот же срок, но на новых условиях.

Например, если изначально вы разместили средства на один год под 20%, а спустя год аналогичные вклады предлагаются под 15%, то по завершении первого срока банк автоматически откроет новый вклад на годовой срок, но уже под ставку 15%.

Если при открытии вклада вы выбрали начисление процентов в конце срока, то перед автопродлением банк начислит вам проценты по первому вкладу. При ежемесячном начислении процентов оно осуществляется в дату открытия очередного периода вклада.

Посмотреть наличие автопродления можно в договоре вклада или на официальном сайте в разделе «Условия по вкладу». Например, Сбербанк предоставляет такую возможность.

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А ВТБ — нет.

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О продлении вклада банк уведомляет своих клиентов. Например, Сбербанк присылает СМС об этом в день пролонгации, если у вас подключена услуга «Уведомления по операциям».

Если автоматическое продление вклада не предусмотрено договором, то по истечении срока ваши деньги будут переведены на ваш текущий счёт или специальный счёт «До востребования». На последнем ваши накопления продолжат приносить небольшой доход, но уже по сниженной процентной ставке. Её можно уточнить в договоре или на сайте банка. Обычно она составляет 0,01% годовых.

Почему стоит продлевать вклад самостоятельно

Пользоваться услугой автопродления удобно, но не всегда выгодно. Если вы не проследите, на каких условиях банк продлит ваш вклад, то вы можете упустить потенциальную выгоду.

Например, во многих банках существует программа «Новые деньги». По этой программе банк предлагает повышенный процент клиентам, у которых ранее не были открыты вклады или накопительные счета. Если вы воспользовались этой программой один раз, то в случае автопродления вклад будет открыт уже по стандартным для всех клиентов ставкам. Так, в Альфа-Банке в мае 2025 года ставки для новых клиентов, у которых не было денег на вкладах в банке последние 3 месяца, составляют от 12,45 до 19,33%. А ставки для «старых» клиентов — от 12,1 до 19,23% в зависимости от срока вклада.

В этом случае стоит сравнить ставки в других банках и, возможно, воспользоваться программой «Новые деньги» в другой кредитной организации.

Коротко

Если вы не заберёте деньги со вклада после его окончания, то возможно автоматическое продление депозита на тот же срок по ставке, установленной банком для продления данного вида вклада.

Если по условиям вклада автопродление не предусмотрено, то деньги будут переведены на ваш основной счёт или на счёт со сниженной ставкой.

Пользоваться услугой автопродления не всегда выгодно — и лучше продлевать вклад вручную.

Как выбрать срок вклада