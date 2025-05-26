Как открыть совместный доступ к счёту в Сбере: инструкция

Достичь общей финансовой цели с друзьями или родственниками можно быстрее, если копить на неё вместе. Вы можете создать совместный фонд для путешествия, крупной покупки, оплаты ремонта или образования ребёнка. Для этого можно открыть совместный доступ к вкладу или накопительному счёту в Сбере. Мы подготовили пошаговую инструкцию, как это сделать.

© dikushin/iStock.com, Рамблер

Как работает совместный доступ к накоплениям в Сбере

Вы можете поделиться доступом к любому рублёвому счёту или вкладу.

Участником совместного накопительного счёта или вклада можно стать только с 18 лет.

К одному накопительному продукту можно подключить 10 человек.

Подключившийся участник может только проверять баланс и вносить деньги.

Снять средства и закрыть вклад или счёт может только его владелец.

Услуга бесплатная.

Как поделиться доступом к счёту или вкладу

Шаг 1. Перейдите в «Накопления» нижнего меню. В разделе «Вклады и счета» зайдите в продукт, к которому хотите открыть совместный доступ. Нажмите на «Действия» и выберите «Совместный доступ».

© Сбербанк Онлайн

Шаг 2. Нажмите на «Поделиться вкладом» и выберите участника. Проверьте данные — с кем вы хотите поделиться доступом и к какому накопительному продукту. Если всё верно, подпишите документы, поставив галочку в окошке, и нажмите на «Подтвердить». После этого вашему близкому придут пуш или СМС с приглашением.

Приглашение действует 72 часа.

© Сбербанк Онлайн

Шаг 3. Если участник примет приглашение, то вы получите пуш или СМС-уведомление о начале совместного использования счёта или вклада. Отметка о совместном доступе также появится рядом с продуктом в приложении Сбера.

© Сбербанк Онлайн

Как присоединиться к совместному счёту или вкладу

Шаг 1. Вам придёт пуш или СМС с приглашением присоединиться к вкладу или накопительному счёту. Перейдите по нему в Сбер. Далее нажмите «Принять приглашение».

© Сбербанк Онлайн

Шаг 2. После этого вам откроется совместный доступ к счёту или вкладу. Сам продукт появится в разделе «Накопления» — «Вклады и счета».

© Сбербанк Онлайн

Обратите внимание. Участники совместного вклада или счёта могут только просматривать баланс и вносить средства. При попытке вывести деньги банк попросит выбрать другой счёт для списания. Распоряжаться деньгами может только владелец продукта.

© Сбербанк Онлайн

Почему банк заблокировал карту и что с этим делать