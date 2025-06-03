Самые выгодные предложения по вкладам в июне 2025 года

Экономисты и государственные деятели высказывают мнение, что Банк России на заседании 6 июня может сохранить ключевую ставку, но смягчить сигнал. В связи с этим уже многие банки снижают ставки по вкладам для физлиц, но еще есть возможность зафиксировать высокий процент. В этой статье рассмотрим десять выгодных вкладов в начале июня 2025 года. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.

Лучший % от Сбербанка

© sberbank.com

Валюта: в рублях.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 18,7%;

на 6 месяцев — 17,5%;

на 1 год — 17,5%;

на 3 года — 10,3%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 19%;

на 6 месяцев — 19%;

на 1 год — 19%;

на 3 года — 12%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.

Полный список условий по ссылке.

Альфа-Вклад Максимальный

© alfabank.ru

Валюта: в рублях и юанях.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 18,71%;

на 6 месяцев — 17,82%;

на 1 год — 17,09%;

на 3 года — 12,1%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3 месяца — 3,51%;

на 6 месяцев — 4,033%;

на 1 год — 0,01%;

на 3 года — 0,01%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

ВТБ-Вклад в рублях

© vtb.ru

Валюта: в рублях.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:

на 3 месяца — 17,5%;

на 6 месяцев — 18%;

на 1 год — 15,5%;

на 3 года — 9%.

При условии выплаты в конце срока онлайн:

на 3 месяца — 18,2%;

на 6 месяцев — 19,2%;

на 1 год — 17,4%;

на 3 года — 11,4%.

При открытии на сумму от 1,5 миллиона рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.

Вклад от Т-Банка

© tbank.ru

Валюта: в рублях.

Ставка:

на 3 месяца — 18,5%;

на 6 месяцев — 17,5%;

на 1 год — 16%;

на 2 года — 14,5%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад от ДОМ.РФ Банка

© domrfbank.ru

Валюта: в рублях.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 20%;

на 6 месяцев — 19,2%;

на 1 год — 16,8%;

на 3 года — 10,9%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 20,5%;

на 6 месяцев — 20,4%;

на 1 год — 19,1%;

на 3 года — 14,8%.

При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.

Свой Вклад от Своего Банка

© svoi.ru

Валюта: в рублях.

Ставка:

на 3 месяца — 19,66%;

на 6 месяцев — 19,22%;

на 1 год — 17,51%;

на 3 года — 9,54%.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия и минимум на 5 тысяч рублей.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

МТС Вклад плюс

© mtsbank.ru

Валюта: в рублях и юанях.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 19,69%;

на 6 месяцев — 19,23%;

на 1 год — 17,52%;

на 3 года — 12,45%.

Ставка по вкладу в иностранной валюте:

на 3 месяца — 1,5%;

на 6 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 1,49%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей или 10 тысяч юаней.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Свой Вклад от Россельхозбанка

© rshb.ru

Валюта: в рублях и юанях.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно: при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 20,15%;

на 6 месяцев — 18,75%;

на 13 месяцев — 17,4%;

на 3 года — 8,85%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 20,5%;

на 6 месяцев — 19,5%;

на 13 месяцев — 19%;

на 3 года — 10,1%.

Ставка в иностранной валюте:

на 3 месяца — 3,45%;

на 6 месяцев — 3,45%;

на 13 месяцев — 4,2%;

на 3 года — 4%.

Минимальная сумма: 5 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 4 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.

Вклад «МКБ. Безусловный»

© mkb.ru

Валюта: в рублях.

Ставка при условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 20%;

на 6 месяцев — 20%;

на 1 год — 19%;

на 2 года — 15%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Вклад «Доход» от Уралсиба

© uralsib.ru

Валюта: в рублях и юанях.

Ставка без капитализации:

на 3 месяца — 19,14%;

на 6 месяцев — 18,71%;

на 1 год — 17,77%;

на 3 года — 13,13%.

При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Ставка в иностранной валюте:

на 6 месяцев — 1,99%;

на 1 год — 2,18%.

При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 1000 рублей или 20 000 юаней.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.

Как открыть вклад без посещения банка