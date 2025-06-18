Банки продолжают снижать ставки по вкладам после заседания ЦБ

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку на 100 б. п., до 20%. После этого банки начали снижать ставки по вкладам и накопительным счетам. Так, по данным сервиса «Финуслуги», 16 из 20 крупнейших банков страны снизили ставки по вкладам в течение двух недель после заседания.

Снижение ставок в топ-20 банков составило от 0,2 процентного пункта до 3,25 п. п., говорится в пресс-релизе. Отмечается, что средняя ставка по трёхмесячным вкладам в топ-20 составляет 18,92%, по полугодовым и годовым — 18,22 и 17,45% соответственно. Ставка по трёхмесячным вкладам опустилась ниже 19% впервые с конца октября 2024 года. В расчёте использовались вклады на 100 тысяч рублей без дополнительных условий.

Так, Сбербанк с 11 июня снизил ставки по вкладу «Лучший %» на 1 п. п. на всех сроках. ВТБ уменьшил максимальную доходность вклада ВТБ-вклад до 19,5% годовых. Россельхозбанк с 16 июня опустил ставки по всем вкладам в среднем на 0,75–2 п. п. Промсвязьбанк с 17 июня также обновил тарифы по депозитам. Снижение составило 1,5–2,5 п. п. по ряду программ.

По данным индекса ставок по вкладам FRG100, доходности трёхмесячных депозитов в 85 крупнейших банках страны сейчас составляют в среднем 16,6%, шестимесячных — 16,5%, трёхгодовых — 11,6%.

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При этом в третьей декаде мая максимальные процентные ставки по депозитам составляли 19,39%, следует из данных ЦБ. Несмотря на снижение, во многих банках максимальные ставки по вкладам по-прежнему остаются выше 19% годовых. Среди них:

ВТБ-Вклад на 3 месяца (в конце срока) — 19,5%.

Сбербанк «Лучший %» на 4/5 месяцев (в конце срока) — 19,5%.

Россельхозбанк, «Свой вклад» на 3 месяца (в конце срока) — 19,5%.

ДОМ РФ, вклад на 3 месяца (в конце срока) — 19,3–19,5%.

Уралсиб, вклад на 3/6 месяцев (в конце срока) — 19–19,2%.

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