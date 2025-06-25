Все крупные банки снизили ставки по депозитам: что делать вкладчикам

Реакция банков на июньское заседание по ключевой ставке стала самой массовой в 2025 году: все банки из топ-20 снизили ставки по депозитам и накопительным счетам, сообщают «Финуслуги». Расскажем, как оценивают положение вкладчиков эксперты отрасли и что стоит делать или не делать держателям вкладов.

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Как снизились ставки по вкладам

После четвёртого в 2025 году заседания ЦБ по ставке доходности вкладов снизились во всех 20 крупнейших банках страны. В среднем снижение составило 0,81–1,22 п. п., а с начала 2025 года — 2,75–3,81 п. п. По данным сервиса «Финуслуги» на 23 июня 2025 года, средняя ставка по трёхмесячным вкладам в 20 крупных банках составила 18,77%, по полугодовым депозитам — 18,08%, по годовым — 17,29%. В расчёте использовались вклады на 100 тысяч рублей без дополнительных условий.

Максимальные ставки в банках на 3, 6, 12 месяцев достигают 20,50%, 19,30%, 19,50% соответственно. Минимальные — 17,20%, 16,33% и 14,68%, говорится в пресс-релизе.

Банк России публикует статистику, где регулярно рассчитывает максимальную ставку по вкладам среди 10 крупнейших банков страны. Так, по данным на первую декаду июня она составила 18,8%.

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Последний раз показатель находился на этих уровнях в сентябре 2024 года, когда ключевая ставка составляла 19%. Рекордных значений доходности депозитов достигали в декабре 2024 года, когда максимальная ставка по вкладам доходила до 22,2% годовых.

За последнюю неделю ставки по накопительным счетам и вкладам снизили ещё несколько крупных банков. Так, Сбербанк с 24 июня снизил максимальную ставку по накопительным счетам на 2 п. п. — до 16%. Газпромбанк с 24 июня понизил ставки по всей линейке вкладов. Снижение составило в среднем 0,3–0,7 п. п.

Ставка по накопительным счетам в Московском кредитном банке с 1 июля упадёт с 23% до 21% из-за уменьшения на 2 п. п. надбавки за покупки по картам банка от 100 тысяч рублей в месяц.

Что рекомендуют эксперты

Продуктовый аналитик АО «Свой Банк» Иван Михайлов полагает, что дальнейшее значительное снижение ставок по вкладам в этом году маловероятно. Он ожидает в ноябре-декабре 2025 года наличие на рынке предложений по депозитам не ниже 17–18%, даже в случае дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Более значительного снижения ключевой ставки и доходностей по депозитам аналитик предполагает в следующем году.

Поэтому Михайлов не ожидает массового оттока вкладчиков. Он предлагает учитывать не только максимальную доступную доходность, но и надёжность банковских инструментов. В сравнении с рисковыми активами, например акциями на фондовом рынке, средства, размещённые на вкладе, не могут уйти в минус, а будут гарантированно увеличиваться на фиксированный процент. Кроме того, денежные средства на вкладах защищены Агентством по страхованию вкладов, отмечает Михайлов.

Так же считает и директор департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Юрий Эйдинов. По его словам, до конца года ставки не опустятся до критически низких значений, поэтому при окончании текущего вклада его можно смело продлевать или открывать новый.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова придерживается другого мнения. Эксперт считает, что уже к концу 2025 года средние ставки по вкладам могут упасть до 12–14% годовых. В этом случае аналитик рекомендует обратить внимание на альтернативные финансовые инструменты, в частности золото, облигации российских эмитентов, номинированные в юанях, замещающие облигации, облигации, привязанные к иностранной валюте, а также акции надёжных компаний с высокой дивидендной доходностью.

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