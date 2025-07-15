Названы самые выгодные вклады в июле 2025 года

Банк России начал снижать ключевую ставку. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что уже на июльском заседании регулятор может опустить её более чем на 1 п. п. Тем не менее ставки по вкладам по-прежнему остаются на рекордно высоких уровнях, что даёт возможность зафиксировать хорошую доходность на долгий срок. В этой статье рассмотрим десять выгодных вкладов в июле 2025 года. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.

© Sakorn Sukkasemsakorn/iStock.com

Лучший % от Сбербанка

© sberbank.com

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 16,75%;

на 6 месяцев — 16,2%;

на 1 год — 14,9%;

на 3 года — 8%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 17%;

на 6 месяцев — 17%;

на 1 год — 16%;

на 3 года — 9%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Полный список условий — по ссылке.

Альфа-Вклад Максимальный

© alfabank.ru

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 16,38%;

на 6 месяцев — 15,68%;

на 1 год — 14,23%;

на 3 года — 10,88%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3 месяца — 2%;

на 6 месяцев — 2,5%;

на 1 год — 0,01%;

на 3 года — 0,01%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

ВТБ-Вклад в рублях

© vtb.ru

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:

на 3 месяца — 16,5%;

на 6 месяцев — 15,8%;

на 1 год — 13,2%;

на 3 года — 2,5%.

При условии выплаты в конце срока онлайн:

на 3 месяца — 17,2%;

на 6 месяцев — 17%;

на 1 год — 15,1%;

на 3 года — 4,9%.

При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад от Т-Банка

© tbank.ru

Валюта: рубль.

Ставка:

на 3 месяца — 17,5%;

на 6 месяцев — 16,5%;

на 1 год — 14%;

на 2 года — 13%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад от ДОМ.РФ Банка

© domrfbank.ru

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 17,7%;

на 6 месяцев — 16,9%;

на 1 год — 14,3%;

на 3 года — 9,9%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 18,2%;

на 6 месяцев — 18,1%;

на 1 год — 16,6%;

на 3 года — 13,8%.

При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Свой Вклад от Своего Банка

© svoi.ru

Валюта: рубль.

Ставка:

на 3 месяца — 18,5%;

на 6 месяцев — 17,45%;

на 1 год — 15,79%;

на 3 года — 8,78%.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия и минимум на 5 тысяч рублей.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

МТС Вклад плюс

© mtsbank.ru

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 18,72%;

на 6 месяцев — 17,37%;

на 1 год — 16,24%;

на 3 года — 11,39%.

Ставка по вкладу в иностранной валюте:

на 3 месяца — 1,5%;

на 6 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 1,49%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей или 10 тысяч юаней.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Свой Вклад от Россельхозбанка

© rshb.ru

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 18,15%;

на 6 месяцев — 16,8%;

на 13 месяцев — 15,4%;

на 3 года — 8,75%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 18,5%;

на 6 месяцев — 17,5%;

на 13 месяцев — 16,5%;

на 3 года — 10%.

Ставка в иностранной валюте:

на 3 месяца — 3,5%;

на 6 месяцев — 3,5%;

на 13 месяцев — 4,3%;

на 3 года — 4,3%.

Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 3 месяцев до 4 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад «Доход» от Уралсиба

© uralsib.ru

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 16,77%;

на 6 месяцев — 16,43%;

на 1 год — 15,28%;

на 3 года — 12,23%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 17,3%;

на 6 месяцев — 17,3%;

на 1 год — 16,4%;

на 3 года — 14,9%.

При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Ставка в иностранной валюте:

на 6 месяцев — 1,99%;

на 1 год — 2,18%.

При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад «Копить» от Газпромбанка

© gazprombank.ru

Валюта: рубль.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 16,27%;

на 6 месяцев — 15,48%;

на 1 год — 13,85%;

на 3 года — 9,46%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 17%;

на 6 месяцев — 16,3%;

на 1 год — 15,7%;

на 3 года — 11,8%.

При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.

Вклад под 30%: где и как открыть