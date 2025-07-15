Страховой лимит по безотзывным вкладам увеличили до 2,8 миллиона рублей

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который увеличивает лимит страхового возмещения с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей по безотзывным депозитам, открытым на период от трёх лет.

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Закон касается рублёвых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами. Он призван повысить интерес вкладчиков к долгосрочным сберегательным продуктам и позволит банкам привлечь длинные деньги.

Страховка по данной разновидности вкладов будет выплачиваться отдельно от компенсаций по другим видам депозитов. Их лимит останется прежним — 1,4 миллиона рублей. Таким образом, в одном банке можно будет получить до 4,2 миллиона рублей.

Закон начнёт действовать через 90 дней после его официальной публикации. Его действие распространится на депозиты, открытые после этой даты.

Кроме того, чиновники приняли закон, который вводит компенсацию стоимости активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Сумму в размере до 1,4 миллиона можно будет получить в случае банкротства брокера или управляющей компании.

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