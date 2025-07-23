Эксперты рассказали, есть ли риск заморозки вкладов в текущих условиях

Вклад — сберегательный продукт, который стал пользоваться повышенным спросом после неоднократного повышения ключевой ставки в 2024 году. По данным Центробанка, на 1 июня 2025 года на вкладах и прочих счетах (кроме эскроу) физлица держат около 59 триллионов рублей. За полтора года этот показатель вырос более чем на 40%. Вместе с экспертами выяснили, стоит ли вкладчикам опасаться заморозки средств и как защитить свои сбережения.

На чём основаны опасения о заморозке вкладов

Слухи о заморозке средств на счетах вкладчиков регулярно обсуждают в сети. Однако они не имеют под собой реальных обоснований.

Подобные страшилки периодически появляются в интернете. Полагаю, что в данном случае не очень грамотные эксперты и сайты, которые подхватывают такие заявления, хотят просто привлечь внимание аудитории, — прокомментировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не раз говорила, что слухи о заморозке депозитов — полная бессмыслица. Она подчёркивала, что у регулятора нет таких полномочий и подобный сценарий даже не обсуждается в профессиональных кругах.

Тем не менее дискуссия о возможной заморозке депозитов ведётся с конца 2024 года после комментария директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца. Он высказал мнение, что к такой мере могут прибегнуть для борьбы с инфляцией.

После этого граждане начали активно обсуждать тему в социальных сетях. Рассмотрим их основные опасения, развеять которые нам помогут эксперты.

1. При резком снижении ключевой ставки в экономику хлынут деньги, накопленные на вкладах, грозя гиперинфляцией. Заморозку могут использовать, чтобы этого не допустить.

Банк России перешёл к смягчению денежно-кредитной политики 6 июня: впервые за 3 года он снизил ключевую ставку. Показатель сократили на 1 процентный пункт — до 20%. В июле пройдёт очередное заседание ЦБ, от которого ожидают дальнейшего снижения «ключа».

Эксперты не ожидают в дальнейшем резкого сокращения ключевой ставки. По мнению большинства, к концу 2025 года этот показатель будет находиться на уровне 17–18%. Это будет способствовать сохранению привлекательности вкладов, считают они.

Прогнозы по ключевой ставке до конца года

Проценты по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки, ещё долго останутся крайне высокими по историческим меркам, говорит главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин.

Резкого изъятия средств со вкладов при снижении «ключа» не произойдёт и потому, что депозиты граждан открыты на разный срок. В случае досрочного расторжения вкладов проценты по ним обычно не выплачиваются — это прописано в договоре, поясняет Аксаков. Поэтому сбережения никак не попадут в оборот разом, и опасаться гиперинфляции из-за этого не стоит.

2. Государству требуются деньги для финансирования экономики. Для этой цели оно может использовать накопления граждан.

Сильное охлаждение экономики, которое наблюдается в последние месяцы, может свидетельствовать о том, что вновь нужно стимулировать спрос, рассказывает главный аналитик Ингосстрах Банка Пётр Арронет.

В стимулировании спроса прежде всего нуждаются строительная и автомобильная отрасли. В них наблюдается большое падение продаж. При дальнейшем снижении ключевой ставки сберегательная модель населения постепенно будет меняться на потребление, стимулируя спрос, — продолжает Арронет.

Таким образом средства вкладчиков будут естественным образом финансировать экономику. Без финансовых потрясений и снижения доверия к банковскому сектору.

Кроме того, деньги на вкладах и так работают на развитие экономики: за счёт этих средств банки кредитуют предприятия, отмечает Аксаков. Поэтому в подобных действиях государству нет никакой экономической выгоды.

3. Банки привлекли очень много средств на вклады. Поэтому они не смогут выплатить вкладчикам обещанные высокие проценты.

Ставки по кредитам выше, чем по привлечённым средствам. Например, по данным ЦБ РФ, в мае 2025 года средняя ставка по краткосрочным кредитам составляла 29,2%, а по вкладам — 19,3%. Разница — почти 10%.

Представители Центробанка не раз заявляли, что доходы банков позволяют обеспечить выплату процентов по депозитам. Кредитным организациям было бы невыгодно привлекать средства граждан, если бы они не могли на них зарабатывать.

Никаких предпосылок для заморозки вкладов нет. Такая мера в мировой практике использовалась в экстренных случаях — при необходимости экстренной докапитализации банковской системы или в ситуации массового набега вкладчиков, желающих забрать деньги. У нас банки неплохо капитализированы и система прибыльна, — отмечает Копейкин.

Позиция Банка России

В связи с распространением слухов о возможной заморозке банковских депозитов в начале 2025 года Банк России дал подробные комментарии по этому поводу. Регулятор назвал идею абсурдной, нарушающей права россиян, подрывающей банковскую систему и стабильность государства.

Использование такой меры приведёт к полной потере доверия к банкам со стороны людей и к тому, что они будут вкладывать средства в недвижимость и товары длительного пользования. Потеря банками средств граждан сделает невозможным для кредитных организаций кредитование бизнеса, что ударит по финансовой системе государства. Кроме того, ключевая ставка перестанет работать, а ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию.

Что говорит о заморозке вкладов закон

Основные взаимоотношения вкладчиков с банками регулируются нормами Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). В соответствии с п. 2 ст. 837 кредитная организация обязана вернуть деньги клиента и начисленные проценты по первому требованию. Исключение — вклады, удостоверенные безотзывными сертификатами. По ним средства можно забрать только по окончании срока размещения.

Согласно ст. 859 ГК РФ клиент банка может в любое время расторгнуть договор банковского счёта. Если на нём остались деньги, они выдаются клиенту или переводятся на другой счёт в течение 7 суток после получения заявления.

Таким образом, заморозка средств на счетах клиентов — грубое нарушение законодательства. Однако некоторые исключения всё-таки есть.

У любого банка есть набор инструментов, чтобы “заморозить” операции клиентов, признав их подозрительными. Люди могут сталкиваться с такими проблемами, когда проводят нетипичные операции. Разблокировка занимает некоторое время, а иногда требует обращения в суд, — говорит заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

Стоит учитывать, что заморозить средства на счёте могут по решению суда. Но это частные случаи, связанные с реализацией обеспечительных мер, например по уголовному делу или в связи с текущей задолженностью.

Как защитить свои сбережения

Не храните в одном банке сумму, превышающую страховой лимит. Он составляет 1,4 миллиона рублей и включает как средства, внесённые вкладчиком, так и начисленные проценты. Если банк обанкротится, деньги в пределах этой суммы вам вернут, а всё, что больше, вы потеряете.

Внимательно читайте условия банковского вклада. Иногда банки применяют повышенную ставку в течение определённого времени, а затем она снижается. В некоторых случаях получить высокий процент можно при выполнении определённых условий, например при участии в программе долгосрочных сбережений или хранении на счёте определённой суммы.

Диверсифицируйте активы. Используйте разные сберегательные и инвестиционные инструменты. Это позволит снизить общий риск вашего портфеля, что особенно актуально в периоды экономических потрясений.

Обратите внимание на такой инструмент, как государственные ценные бумаги. Облигации федерального займа — актив, сопоставимый по надёжности с вкладом. Эмитентом ценных бумаг является государство. Покупая их, можно зафиксировать доходность на длительный период.

Помните о валютных рисках. В условиях действующих ограничений не рекомендуется хранить сбережения в валютах недружественных стран. Также помните про возможные потери при конвертации. При укреплении национальной валюты этот риск повышается.

Коротко

Слухи о заморозке вкладов распространяются в интернете. Однако они не имеют под собой никаких оснований. Банковский сектор обладает хорошей ликвидностью, чтобы рассчитываться со своими вкладчиками. А государству такие меры невыгодны, поскольку они могут нанести удар по финансовой системе.

Средства на счетах граждан защищены законом. Заморозить их могут лишь по решению суда. Банки могут приостанавливать операции по счетам клиентов при подозрении в отмывании денег и других противоправных действиях.

Чтобы защитить свои сбережения, не храните в одном банке более 1,4 миллиона рублей, внимательно читайте условия вклада, диверсифицируйте активы и помните о валютных рисках.

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