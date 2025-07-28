Чаще всего банки предлагают сразу несколько программ по вкладам, чтобы клиенты могли выбрать для себя наиболее актуальную. Но держать все накопления на одном депозите далеко не всегда оправданно. Поэтому многие вкладчики разделяют свои вложения между разными депозитами. Разбираемся, можно ли открыть несколько вкладов в одном банке и почему это может быть выгодно.

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Сколько вкладов можно открыть в одном банке

Законодательством не установлены лимиты на число банковских вкладов, которые физическое лицо может разместить в одной кредитной организации. Банки самостоятельно могут вводить такие ограничения. Например, в Сбербанке или в ВТБ максимальное количество вкладов на одного клиента не ограничено. Но Ozon Банк позволяет открыть максимум 50 вкладов, а Т-Банк — максимум восемь.

Почему несколько вкладов может быть выгодно

Открывая один вклад, вы фиксируете максимальную на текущий момент ставку, но лишаете себя финансовой гибкости. Если впоследствии ставки по новым вкладам вырастут, то низкая доходность существующего депозита приведёт к потере потенциальной прибыли. Если вы откроете несколько вкладов в одном банке, то получите следующие преимущества:

Возможность открыть вклад под более высокий процент. Если ожидается, что Банк России будет повышать ключевую ставку в ближайшем будущем, то, скорее всего, ставки по вкладам тоже вырастут. Если вы откроете один вклад на все деньги до решения ЦБ, то упустите выгоду. Но если разделить накопления и сначала открыть один вклад, а позже, после изменения ключевой ставки Центробанком, второй — совокупный доход может заметно вырасти. Конечно, это будет работать только в случае, если регулятор не понизит ставки, — тогда выгодно зафиксировать доходность по одному вкладу на более долгий срок.

Например, вы хотите положить 200 тысяч рублей на год под 13% с капитализацией, но сообщения в СМИ говорят о том, что аналитики ждут скорого повышения ключевой ставки. Вы решаете положить на вклад только 100 тысяч рублей, а 100 тысяч оставить для второго вклада.

Через месяц ЦБ повышает ключевую ставку, и ставки по вкладам увеличиваются до 15%. Вы открываете второй вклад. В результате по первому вкладу через год вы получите 13 800 рублей в виде процентного дохода, а по второму вкладу — 16 000 рублей. Общий доход за 13 месяцев (так как вклады были открыты с разницей в месяц) получится 29 800 рублей. Если бы вы положили все деньги только на один вклад под 13%, то доход за 12 месяцев составил бы 27 600 рублей.

Сохранить гибкость в управлении бюджетом. При досрочном закрытии вкладов почти все начисленные проценты «сгорают». Если возникнет срочная потребность в деньгах, снятие крупной суммы с одного крупного вклада повлечёт утрату накопленного дохода. Избежать подобной ситуации поможет распределение финансов между несколькими вкладами. Тогда при досрочном закрытии одного депозита вы потеряете лишь незначительную часть заработанных процентов.

Возможность открыть вклады на разные сроки. Вы хотите положить деньги на вклад, но знаете, что через полгода часть суммы вам понадобится на отпуск. В этом случае вы можете открыть один вклад на 6 месяцев, а второй — на год. Такое распределение средств позволит не замораживать весь капитал на длительный срок.

Минусы нескольких вкладов в одном банке

Страховка покроет только 1,4 миллиона рублей. Все вклады и накопительные счета страхуются Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на сумму до 1,4 миллиона рублей. Вся сумма выделена на один банк, а не на каждый вклад. Поэтому, если у вас несколько вкладов на сумму, превышающую этот порог, то часть средств при закрытии банка может «сгореть».

Например, вы открыли 3 вклада в одном банке на сумму по 500 тысяч рублей. Общая сумма составит 1,5 миллиона рублей. Если с банком что-то случится, АСВ вернёт вам только 1,4 миллиона рублей, а ещё 100 тысяч придётся возвращать во время процедуры банкротства банка.

Поэтому может быть выгодным рассмотреть распределение денег более 1,4 миллиона по вкладам в разных банках. В этом случае сумма застрахованных вкладов будет выше: 2,8 миллиона — если вклады будут лежать в двух банках, 4,2 миллиона — если в трёх, 5,6 миллиона — в четырёх и так далее.

Нужна большая сумма. В некоторых банках минимальный порог для открытия вклада составляет несколько десятков или даже сотен тысяч рублей. В этом случае, чтобы открыть несколько вкладов, понадобится достаточно крупная сумма.

Например, в Альфа-Банке минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тысяч рублей. Для открытия двух вкладов вам понадобится минимум 100 тысяч рублей, а для трёх — минимум 150 тысяч. В банке ДОМ.РФ минимальная сумма ниже — 30 тысяч рублей. Тогда для двух вкладов понадобится 60 тысяч, а для трёх — 90 тысяч рублей.

Коротко

Законодательство не запрещает открывать несколько вкладов на одного человека, но банки самостоятельно могут устанавливать ограничения по максимальному количеству накопительных продуктов.

Несколько вкладов в одном банке позволяют сохранять финансовую гибкость, эффективно управлять личным бюджетом и дают возможность зафиксировать более высокий процент.

Главным минусом нескольких вкладов в одном банке является ограничение по сумме страховки. Все вклады в одном банке страхуются на сумму до 1,4 миллиона рублей.

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