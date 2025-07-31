Средняя ставка по годовым депозитам упала ниже 15%

После того как Банк России снизил ключевую ставку до 18%, проценты по вкладам закономерно пошли вниз. По данным сервиса «Финуслуги», средняя ставка по шестимесячным депозитам уже достигла уровня начала июля 2024 года. В целом ставки по депозитам в топ-20 банках только с даты июльского решения ЦБ сократились на 0,56–0,73 процентных пункта.

В исследовании «Финуслуг» принимали участие вклады на сумму 100 тысяч рублей со сроком размещения 3, 6 и 12 месяцев.

Средний процент по годовому вкладу с 25 июля упал на 0,73% и составил 14,84% .

с 25 июля упал на 0,73% и составил . Ставка по вкладу на 6 месяцев сократилась на 0,56% и достигла значения 15,87% .

сократилась на 0,56% и достигла значения . Трёхмесячные вклады потеряли 0,7%, их среднее значение составило 16,58%.

За период, прошедший с момента заседания ЦБ, о снижении ставок заявили 15 из 20 банков, лидирующих по объёмам розничных средств. С начала месяца средние проценты по вкладам потеряли 2,07–2,23 процентных пункта.

Сбер снизил ставки по вкладам и кредитам