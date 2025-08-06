Стратегия «лесенка вкладов»: как получать стабильный доход и снижать риски

На фоне постепенного снижения ключевой ставки ЦБ банки последовательно уменьшают доходность по депозитам. Средняя ставка по трёхмесячным вкладам опустилась ниже 17%. Но вкладчики могут сохранить выгодные условия, используя проверенную стратегию «лесенка вкладов». Этот метод, заимствованный с рынка облигаций, позволяет зафиксировать текущую доходность на длительный срок и сохранить гибкость в управлении деньгами. В этой статье разберём, как он работает, и дадим практические советы по его применению.

© Рамблер

Что такое «лесенка вкладов»

«Лесенка вкладов» — это метод распределения денег по нескольким вкладам с возможностью пополнения и разными сроками: от нескольких месяцев до нескольких лет. Большая часть средств размещается на краткосрочном вкладе с максимальной ставкой, а меньшая распределяется между оставшимися депозитами. По мере истечения сроков вклада основная сумма перекладывается на более длительные депозиты, если на них ставка выгоднее, или открывается новый краткосрочный вклад по актуальной ставке.

Он позволяет решить сразу три задачи одновременно:

Закрепить выгодные проценты. Размещая деньги на разных сроках, вы фиксируете часть средств под текущие высокие ставки. Даже если позже банки снизят проценты, условия по уже открытым долгосрочным вкладам останутся первоначальными. Сохранить гибкость. Деньги возвращаются частями через равные промежутки времени. Если вам срочно понадобятся средства, можно снять их только с ближайшего вклада, не теряя проценты по остальным. Воспользоваться ростом ставок. При повышении процентов освободившиеся средства можно вложить на новых, более выгодных условиях, а не ждать закрытия одного долгосрочного вклада.

Изначально «лесенка» использовалась на рынке облигаций, где инвесторы покупают бумаги с разными датами погашения, чтобы снизить риски изменения ставок. Однако она прекрасно зарекомендовала себя и при работе с банковскими депозитами.

Чтобы стратегия отработала на максимуме, выбирайте самые доходные предложения на каждом временном отрезке и размещайте на «ждущих» вкладах минимум средств. Когда один из депозитов закрывается, вам нужно изучить рыночную ситуацию и решить: забрать деньги, переместить их на следующий вклад или реинвестировать на новых условиях.

Возможные варианты:

Если ставки по краткосрочным вкладам не изменились или выросли, имеет смысл открыть новый краткосрочный вклад.

Если ставки упали ниже, чем предлагает следующая ступень «лесенки», деньги нужно положить на ранее открытый депозит.

Такой подход даёт возможность гибко адаптироваться в условиях нестабильной ключевой ставки. Кроме того, если срочно понадобятся деньги, вам не придётся досрочно закрывать все вклады и терять накопленные проценты.

Как построить «лесенку»

Начинаем с долгосрочного вклада. Оптимальная основа для стратегии — пополняемый депозит на два-три года под максимально возможный процент. Это фундамент вашей «лесенки», который обеспечит стабильную доходность даже при падении ставок. Находим «вершину» лесенки. Анализируем рынок и выясняем, на какой срок предлагаются максимальные ставки. Основную часть сбережений размещаем на этот период. Сейчас самый высокий процент в большинстве банков по трёхмесячным депозитам. Из-за краткосрочности такой вклад может быть без пополнения, это не обязательное условие для «вершины» лесенки. Добавляем ступени. Распределяем оставшиеся деньги по нескольким промежуточным вкладам. Обычно у «лесенки» бывает три-пять ступеней.

Пример распределения:

Допустим, у вас есть 1 миллион рублей и большая часть этой суммы понадобится вам не ранее чем через три года. Вместо того чтобы разместить деньги на одном трёхлетнем вкладе под 7%, вы делите сумму на пять частей:

800 тысяч — вклад на 3 месяца под 15,5%.

50 тысяч — вклад на 6 месяцев под 14%.

50 тысяч — вклад на 1 год под 13%.

50 тысяч — вклад на 2 года под 12%.

50 тысяч — вклад на 3 года под 7%.

Составляя «лесенку», учитывайте страховые лимиты и не размещайте в одном банке более 1,4 миллиона рублей (включая проценты). При наличии крупной суммы распределите её между вкладами в разных банках. Это позволит избежать проблем с возвратом средств в случае отзыва лицензии у банка. Небольшую сумму можно разместить в одной кредитной организации при условии, что она предлагает наиболее выгодные условия на рынке.

Что выгоднее: «лесенка» или единый вклад

На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, так как итоговая доходность «лесенки» вкладов зависит от нескольких обстоятельств:

Исходные ставки. Чем выше начальные ставки на разных сроках, тем больше потенциальный доход. Проценты по вкладам с пополнением — ставки по таким продуктам обычно не самые высокие на рынке. Открыть единый вклад на длительный срок чаще всего можно на более выгодных условиях. Наличие или отсутствие капитализации процентов. Если хотя бы одна из ступеней позволяет регулярно зачислять проценты на вклад, итоговый доход будет больше. Разница между ставками краткосрочных и долгосрочных вкладов. Чем выше длинные ставки, тем лучше.

Доходность ступенчатой системы может быть как выше, так и ниже доходности единого депозита. Она определяется условиями рынка и качеством подбора депозитов самим вкладчиком. Потенциально «лесенка» может принести больше при стабильных ставках. Единый вклад может быть выгоднее при специальных акционных предложениях для крупных сумм и отсутствии необходимости снимать деньги досрочно.

5 советов для максимальной эффективности

Отдавайте предпочтение вкладам с капитализацией. На длинных сроках это даст существенную прибавку к доходу. Используйте несколько банков — это снизит риски и позволит выбрать лучшие ставки. Реинвестируйте вовремя — не пропускайте даты закрытия вкладов. При автоматической пролонгации срока депозита можно упустить выгоду. Изучайте условия каждого вклада: есть ли пополнение, сгорают ли проценты при досрочном закрытии. Учитывайте налогообложение. НДФЛ удерживается с той части вклада, которая превышает сумму необлагаемого минимума (на сегодняшней день 210 тысяч рублей).

Главное

«Лесенка вкладов» — это метод распределения капитала по нескольким депозитам на разные сроки, позволяющий зафиксировать выгодную доходность и сохранить гибкий доступ к деньгам.

Ключевое преимущество «лесенки» — баланс между доходностью и ликвидностью. Вы не привязаны к одному долгосрочному вкладу, но и не теряете проценты из-за досрочного снятия.

При использовании метода внимательно изучайте условия по депозитам, учитывайте страховые лимиты и своевременно реинвестируйте средства.

Такой подход актуален в условиях нестабильных ставок. Он подойдёт тем, кто хочет не просто сохранить сбережения, но и приумножить их.

Можно ли открыть несколько вкладов в одном банке