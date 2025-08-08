Шесть ошибок вкладчика — проверьте, не совершаете ли их вы

Положить деньги на вклад под проценты — один из самых простых способов сохранить и приумножить капитал. Тем не менее вкладчики тоже совершают ошибки, которые приводят к потере выгоды. В этой статье назовём шесть распространённых ошибок, которых стоит избегать для эффективного использования этого инструмента.

Ошибка 1. Доверять деньги сомнительным банкам ради повышенной ставки

Относитесь с осторожностью к предложениям от малоизвестных банков разместить средства на депозите под процент, значительно превышающий среднюю ставку по рынку, предупреждает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её словам, такие предложения могут означать, что у кредитной организации есть проблемы с ликвидностью и вскоре она может стать банкротом или столкнуться с отзывом лицензии.

В третьей декаде июля 2025 года средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам в топ-10 банков составляла 16,44% годовых. Доходность в большинстве крупных банках начала снижаться после снижения ключевой ставки на заседании Банка России 25 июля.

Перед тем как доверить банку деньги, проверьте его банковский рейтинг. Это можно сделать через сайты рейтинговых агентств («Эксперт РА», АКРА, НРА, НКР) по названию банка. Также можете посмотреть оценку кредитной организации в рэнкинге банков по жалобам россиян.

Ошибка 2. Выбирать срок вклада без учёта своих финансовых планов

При открытии продукта всегда оценивайте свои реальные финансовые возможности. Планируя семейное путешествие через три месяца, лучше воздержаться от открытия долгосрочного вклада, поскольку велика вероятность, что понадобятся дополнительные средства. В случае досрочного закрытия вклада вы потеряете процентный доход.

Открывайте сразу несколько депозитов на разные сроки. Таким советом с «Рамблером» поделился аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Этот подход позволяет сочетать высокую доходность долгосрочных вкладов и ликвидность краткосрочных. Так вы сохраните возможность максимально гибко управлять средствами.

Ошибка 3. Не проверять срок и условия повышенного процента

Всегда внимательно изучайте условия вклада, рекомендует аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Привлекательные процентные ставки в промоматериалах банка зачастую действуют только первые 2–4 месяца и на определённых условиях. Обычно их предлагают для новых клиентов или на «новые деньги». При несоответствии этим критериям условия по депозиту могут оказаться менее выгодными, чем по другим продуктам в этой или другой кредитной организации.

Не стоит совсем отказываться от размещения средств на таких промовкладах, отметил Дмитрий Вишневский. Это может быть вашей стратегией: намеренно использовать приветственные ставки по депозитам в разных банках для ускоренного увеличения капитала.

Перед размещением средств на депозите проанализировать условия по вкладам в разных банках можно с помощью финансовых маркетплейсов, например: Сравни.ру, Банки.ру, Выберу.ру, Финуслуги.

Ошибка 4. Не учитывать в застрахованной сумме по вкладу процентный доход

Средства на депозитах в размере 1,4 миллиона рублей в банках с лицензией застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Если вы кладёте на вклад сумму, равную этому лимиту, то ваш процентный доход «сгорит» в случае банкротства банка. Чтобы не потерять частично или полностью процентный доход, рассчитывайте сумму вклада с запасом таким образом, чтобы процентный доход входил в лимит 1,4 миллиона рублей.

Ошибка 5. Срочно закрывать депозит для покупки растущего доллара

При резком подорожании доллара не следует в панике закрывать свои рублёвые депозиты и покупать на освободившиеся рубли валюту. Такой рекомендацией поделилась Юлия Афанасьева. В результате вы рискуете не только потерять процентную доходность из-за досрочного закрытия вклада, но и инвестировать в доллар на его годовых максимумах, предупредила аналитик.

Ошибка 6. Хранить деньги только на вкладах

Вложения в банковские депозиты гарантируют низкий уровень риска и стабильность, однако хранение всех средств исключительно на вкладах ограничивает потенциал для роста капитала. Поэтому можно рассмотреть возможность диверсификации активов даже среди консервативных инструментов накопления. К примеру, обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ) или акции голубых фишек для получения дивидендов. Если держать их на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС), то можно получать ещё и налоговый вычет в размере от 52 до 88 тысяч рублей (зависит от ставки НДФЛ).

Главное

При выборе банка для размещения денег на депозите проверяйте рейтинг кредитной организации. Ставки намного выше средних по рынку могут быть сигналом проблем банка с ликвидностью.

Выбирая срок вклада, всегда учитывайте свои финансовые планы. Если деньги могут понадобиться в ближайшее время, не стоит открывать вклад на долгий срок, чтобы не потерять процентный доход при досрочном снятии.

Внимательно изучайте условия вклада, так как привлекательные процентные ставки часто действуют только первые месяцы или на определённых условиях, например для новых клиентов.

Помните, что средства на депозитах застрахованы АСВ на сумму до 1,4 миллиона рублей. Поэтому не стоит размещать на вкладе сумму, равную этому лимиту, чтобы не потерять процентный доход в случае банкротства банка.

Не поддавайтесь панике в случае резкого роста курса доллара. При досрочном закрытии вклада под покупку валюты вы рискуете не только потерять процентный доход, но и приобрести доллары по невыгодному курсу.

По возможности диверсифицируйте портфель вложений за счёт инвестиций.

