Ставки по вкладам в банках опустились ниже 15%

Банки продолжили снижать ставки по вкладам после изменения ключевой ставки 25 июля до 18%. По данным Банка России, максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках страны в первой декаде августа опустилась ниже 16% впервые с июля прошлого года. По данным индекса вкладов Финуслуг, ставки в топ-20 банков на 18 августа составляли в среднем 14,95%. Мы спросили экспертов о причинах сложившейся ситуации и об ожиданиях по дальнейшей динамике.

Какие банки снизили ставки

С 15 августа Россельхозбанк снизил приветственную ставку для новых клиентов по накопительному счёту «Мой счёт» с 18 до 16%. Приветственная ставка действует для новых клиентов первые три месяца.

Газпромбанк также с 15 августа уменьшил ставки по всей линейке вкладов. Ставки снизились в среднем на 0,2–0,5 процентных пункта (п.п.).

В тот же день доходности по вкладам снизились и в МКБ. По депозиту «МКБ. Безусловный» на 0,1–1 п.п. снижены ставки на сроке полгода, год и два года. По другим программам банк снизил ставки в среднем на 0,25–2 п.п.

Ранее ставки по вкладам опустили ПСБ, «Почта Банк», «Совкомбанк» и ВТБ.

Как будут меняться ставки в будущем

Ставки по вкладам напрямую зависят от размера ключевой ставки, которую устанавливает Банк России. Чем ниже ключевая ставка, тем ниже доходности по вкладам.

Ожидается, что на следующем заседании 12 сентября Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку еще на 2 п.п. до 16%, говорит главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По её мнению, ставки по вкладам продолжат снижаться вслед за ключевой, и могут упасть до 12–13% к концу года.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов и продуктовый аналитик АО «Свой Банк» Иван Михайлов придерживаются схожего мнения. По их словам, ЦБ может снизить ключевую ставку на следующем заседании на 1–2 процентных пункта — до 17–16% годовых.

Что делать вкладчикам

Михайлов считает, что до конца года двузначные доходности по вкладам будут сохраняться, поэтому сейчас ещё не поздно открыть депозит на выгодных условиях. По его мнению, вклады в данный момент по-прежнему привлекательнее других активов. Они гарантируют фиксированную прибыль и защищены Агентством по страхованию вкладов, заключает эксперт.

Анна Землянова и Игорь Додонов согласны с таким мнением, но для более опытных граждан рекомендуют обратить внимание на финансовые активы на фондовом рынке. В частности, они выделяют облигации надёжных компаний (с высоким кредитным рейтингом) и длинные (со сроком погашения более пяти лет) облигации федерального займа.

