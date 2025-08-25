Эксперт объяснил, должен ли банк предупреждать о снижении ставки по накопительному счёту

На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России кредитные организации начали массово снижать процентные ставки по накопительным счетам и вкладам. Спросили у эксперта, обязаны ли банки заранее предупреждать клиентов об изменении условий по накопительным продуктам.

© meshcube/Freepik

Для накопительных счетов действует режим банковского счёта, где размер процентов и порядок их изменения определяются условиями договора или правилами обслуживания, закреплёнными банком. Об этом рассказал «Рамблеру» заведующий кафедрой финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Михаил Лавров.

По словам эксперта, закон не устанавливает единого срока уведомления об изменении ставки по накопительным счетам, и банки могут прописывать разные варианты в своих документах. Банк России рекомендует заранее предупреждать клиентов минимум за 15 дней, чтобы у них оставалось время принять решение, уточнил Лавров.

Банки также вправе изменять размер процентной ставки по вкладам до востребования. По закону новая процентная ставка должна начать действовать для уже размещённых средств только через месяц после того, как банк сообщил клиенту об изменении.

По срочным вкладам с фиксированной ставкой банк не вправе в одностороннем порядке уменьшать доходность, подчеркнул Лавров. Процент сохраняется на весь срок договора, и уведомления о снижении тут не требуется, отметил он.

Банки маркетплейсов — насколько безопасно доверять им деньги?