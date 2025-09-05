Ставки по вкладам снижаются: куда направить сбережения

В последние два года банковские вклады пользовались популярностью у инвесторов. Но в июне Банк России перешёл к снижению ключевой ставки, вслед за которым снизились и ставки по вкладам. Эксперты поделились рекомендациями с «Рамблером»: какие инвестиции способны эффективно дополнить или даже заместить традиционные банковские депозиты.

Что снижает доходность вкладов

Доходность снижается вместе со ставкой. По оценкам Банка России, во второй декаде августа средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков составила 15,84%. С начала года снижение составило 5,87 п. п. Исторический рекордный уровень был достигнут во второй декаде декабря 2024 года, когда максимальная ставка по вкладам достигала 22,28%.

Также проценты по вкладам облагаются налогом, если клиент получил доход, превышающий необлагаемую сумму. Она рассчитывается по формуле:

1 миллион рублей × максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год

В 2024 году налогом не облагался доход до 210 000 рублей (1 миллион рублей х 21%).

Лимит страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей. Если на счёте лежит больше, а у банка отзовут лицензию, сумма свыше указанного порога сгорит. По безотзывным вкладам лимит возмещения в этом году был увеличен до 2,8 миллиона рублей при условии, что деньги лежат на счету не менее трёх лет.

Недвижимость как народный депозит

Жильё долгие годы считалось гарантом стабильности, но рыночные ставки на данный момент всё ещё высокие. По данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 российских банков на 22 августа 2025 года составила 22,39%. Чтобы взять семейную ипотеку со ставкой 5,99%, нужно, чтобы у семьи был ребёнок в возрасте до шести лет или несовершеннолетний с инвалидностью.

Вложения в недвижимость можно рассматривать, если есть свободные средства и нет необходимости брать рыночную ипотеку, считает генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Недвижимость 70% россиян считают стабильным способом сохранить деньги и получить прибыль, ссылается Шавнев на данные опроса компании. При этом 80% рассчитывают получить прибыль от сдачи недвижимости в аренду. Ещё 20% собираются перепродать квартиру, однако этот вариант менее популярен, потому что нужно уплатить налог, если недвижимость в собственности менее определённого срока.

В среднем доходность в месяц в Москве и Санкт-Петербурге от сдачи недвижимости составляет около 50 тысяч рублей, в регионах — 20–30 тысяч рублей. Евгений Шавнев генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип»

Разумеется, имеются и недостатки: вложения в недвижимость сопряжены с затратами на содержание, ремонт, коммунальные платежи и периодическим отсутствием арендаторов. К тому же реализовать объект недвижимости оперативно и по выгодной цене бывает затруднительно. Впрочем, приобретать обязательно жильё вовсе не обязательно — рынок активно развивается и предлагает альтернативы вроде паркингов и коммерческих апартаментов.

Облигации — инструмент для терпеливых

Облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации сегодня — главная альтернатива депозитам. Финансовый советник Денис Клюковский выделяет ОФЗ и корпоративные облигации с высоким рейтингом «А» и выше. Особенно обращает внимание инвесторов на первичные размещения.

Краткосрочные ОФЗ и корпоративные облигации, размещённые в I и II квартале, уже выросли в цене на 3–8% и обеспечивают клиентам ежемесячный купонный доход около 20%. В новых выпусках доходность будет ниже, но интересные предложения все ещё есть и на первичном, и на вторичном рынке. Денис Клюковский Независимый финансовый советник

Он отмечает, что облигации в отличие от вклада можно продать на бирже и их цена может вырасти. Таким образом инвестор получит выгоду не только от выплаты купонов.

Доходности корпоративных облигаций сейчас однозначно выше, чем у вкладов, согласна эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Она также обращает внимание на увеличение рисков, подчёркивая необходимость самостоятельного отбора надёжных эмитентов или инвестиций через специализированные фонды.

Акции — для готовых к риску

Акции относятся к числу наиболее высокорисковых активов, потенциально способных принести доходность порядка 20–25% годовых. Риски для держателей акций выше по сравнению с держателями облигаций или вкладов. Стоимость акций подвержена значительным колебаниям: она может как резко вырасти на 20% и более, так резко упасть на фоне новостей.

Плюсом инвестиций в акции можно считать выплату дивидендов, но компаний , которые платят их регулярно на российском рынке немного.

Сейчас некоторые дивидендные бумаги выглядят интереснее банковских вкладов. Например, ставка по годовому вкладу в Сбере сейчас составляет 12% годовых. При этом прогнозируемая дивдоходность акций Сбера тоже находится в районе 12–12,4%. Это с учётом того, что речь идёт об инвестициях в растущий бизнес. Людмила Рокотянская Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Финансовый советник Елена Глухова называет плюсом инвестиций в акции то, что их можно продать в любой момент, если разбираться в рынке и правильно собирать портфель, чтобы не фиксировать убытки.

За последние 2–3 года фаворитами роста были акции Сбербанка: в среднем за этот период акции выросли более чем в 2,5 раза. Елена Глухова Финансовый советник

Выбор акций может быть оправдан на длинном горизонте, уверена финансовый советник Светлана Черкасова. Но если горизонт инвестирования невелик — до 2–3 лет, — облигации станут отличным вариантом для вложения средств, считает эксперт.

При отсутствии возможности глубокого анализа отдельных компаний эксперты советуют отдать предпочтение коллективным формам инвестирования — приобретать паи фондов. Черкасова предлагает рассматривать фонды акций, включая фонды управления недвижимостью, обосновывая своё предложение возможностями диверсификации портфеля и высоким потенциалом роста.

Инвестиции в паи фондов рекомендует и Глухова. Она также предлагает довериться профессиональным консультантам, которые помогут подобрать подходящие инструменты и снизить риски.

Золото и металлы — защитные активы

Золото традиционно считают средством защиты от инфляции и геополитической неопределённости. Именно поэтому в последние годы его биржевые цены бьют рекорды: с ноября 2022 года биржевая стоимость золота выросла на 102%, с начала 2025 года — почти на 33%. По данным на 2 сентября цена актива на Comex поднималась до 3530 долларов за одну тройскую унцию (31,1 г).

Золото остаётся интересным активом для сохранения части своих сбережений от инфляции, считает Клюковский. По его словам, инвесторы из-за ослабевшего доллара стали искать более надёжный актив, чем американская валюта и облигации США. Китай после начала тарифных войн со стороны Дональда Трампа решил продать часть государственных облигаций США и стал размещать резервы в золоте, что тоже повлияло на его цену.

Среди драгоценных металлов стоит рассмотреть и другие: серебро и платину. Серебро подрастает вслед за золотом — с начала года на 38,4%, до 40,91 доллара за тройскую унцию (данные на 2 сентября). Платина в 2025 году подорожала на 54,57%, до 1422 долларов.

Эти металлы имеют промышленное применение в технологической, автомобильной, медицинской, химической и других отраслях. А цены так или иначе меняются с оглядкой на цену золота. Денис Клюковский Независимый финансовый советник

Главное

Вклады в 2025 году стали терять доходность: еженедельно банки опускают процентные ставки по ним. Сегодня это скорее подушка безопасности, а не инструмент приумножения. Эксперты советуют инвестировать в таких условиях в недвижимость, облигации и золото.

Важное правило: не хранить все деньги в одном инструменте. Это позволит не зависеть от волатильности, которая может произойти на любом рынке.

