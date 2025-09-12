Пять банков снизили ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ

Пять российских банков из топ-20 по объёму вкладов населения снизили ставки по депозитам на 0,2–0,4 процентного пункта в период с 8 по 12 сентября, сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги». Это произошло на фоне ожиданий снижения ключевой ставки Банком России на предстоящем заседании.

По данным «Финуслуг», всего с начала сентября ставки по вкладам снизили девять банков, при этом только один кредитор повысил доходность депозитов. Наибольшее снижение зафиксировано по трёхмесячным вкладам — на 0,06 процентного пункта за неделю. Средняя ставка по таким депозитам в топ-20 банках составила 15,53% годовых.

Доходность по полугодовым и годовым вкладам снизилась на 0,03 процентного пункта. На данный момент средние ставки по ним составляют 14,56 и 13,47% годовых соответственно. Наименьшую доходность банки предлагают по долгосрочным вкладам сроком от 1,5 до 3 лет — от 9,61 до 10,76% годовых.

В частности, ставки по сберегательным продуктам в последние дни снизили банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, МКБ, ПСБ, Т-Банк.

Опрошенные «Рамблером» эксперты ожидают, что Банк России может снизить ключевую ставку до 16–17%. В пользу этого говорит рост экономики, считают они. Сигналом для более умеренного снижения ключевой ставки — до 17% годовых — является быстрое падение банковских процентных ставок.

Прогнозы экспертов по ключевой ставке