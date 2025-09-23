На какой срок выгоднее открыть вклад в сентябре 2025 года

Вслед за снижением ключевой ставки снижаются и доходности по банковским вкладам. По данным Банка России, максимальная ставка по вкладам среди 10 крупнейших банков страны в начале сентября опустилась до 15,5%. В зависимости от срока вклада ставка может быть как выше, так и ниже. Разбираемся, на какой срок наиболее выгодно открывать вклад на сегодняшний день.

Какие бывают вклады по сроку

Вклады делятся на краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и до востребования. Чаще всего деление происходит следующим образом:

Краткосрочные — от 1 до 3–6 месяцев.

— от 1 до 3–6 месяцев. Среднесрочные — от 3–6 месяцев до 1 года.

— от 3–6 месяцев до 1 года. Долгосрочные — от 1 года до 3–5 лет.

— от 1 года до 3–5 лет. Бессрочные (до востребования) — клиент в любой момент может потребовать от банка вернуть средства с начисленными процентами.

Как выбрать срок вклада

Чтобы выбрать срок вклада, для начала нужно определиться с целью вложения. Если у вас цель — накопить на какую-то дорогую покупку, то оцените, как долго вам нужно на неё копить. Например, если вы копите на автомобиль и только в начале пути, стоит выбирать вклады на более длинный срок. Если вы копите на отпуск, который будет через полгода, то, соответственно, вклад будет среднесрочным.

Второй важный критерий — необходимость доступа к деньгам. Если вы решаете открыть вклад, но понимаете, что в ближайшее время вам могут понадобиться деньги, то лучше открыть депозит на более короткий срок или с возможностью частичного снятия. В этом случае стоит обратить внимание на накопительные счета, которые не имеют срока.

Третий фактор — это движение ключевой ставки. Если Банк России повышает ключевую ставку, то стоит открывать вклады на более короткий срок, так как в ближайшее время доходности могут оказаться выше. Если ЦБ снижает ключевую ставку, то рекомендуется фиксировать высокие проценты на долгий срок, то есть открывать долгосрочные вклады.

Общая тенденция сегодня

По состоянию на сентябрь 2025 года банки предлагают более высокие доходности на срок 1–3 месяца. Ставки на этот срок могут доходить до 17% годовых без учёта надбавок. При увеличении срока доходности снижаются. Разница между ставками на 3 месяца и ставками на 6 месяцев составляет в среднем 1–2,5 п. п. Разница между трёхмесячными и годовыми ставками может достигать 4,5 п. п.

Это связано с тем, что сейчас Банк России проводит смягчение денежно-кредитной политики, то есть постепенно снижает ключевую ставку. Согласно базовому сценарию ЦБ в следующем году ставка может снизиться до 12–13%.

Коммерческие банки заранее закладывают такой сценарий и снижают ставки по долгосрочным вкладам. Поэтому наиболее высокую доходность можно получить на вкладах сроком 1, 2 или 3 месяца.

В каких банках выгоднее условия

Сравним ставки по вкладам в пяти крупных российских банках и посмотрим, на какой срок и в каком банке открыть вклад выгоднее. Для сравнения возьмём вклады с ежемесячным начислением процентов без дополнительных условий.

Сбербанк предлагает самую высокую ставку при открытии вклада на три месяца. Разница ставок между трёхмесячным и шестимесячным вкладом составляет 2,8%, между трёхмесячным и годовым — 4,4 п. п.

Т-Банк даёт наиболее высокую доходность на вкладе сроком один месяц, а разница между месячным и годовым вкладом составляет 4,5 п. п.

Альфа-Банк и ВТБ дают возможность открыть вклад только от двух месяцев. При этом у Альфа-Банка самая высокая ставка предусмотрена на трёхмесячном вкладе, а ВТБ даёт максимальный процент (15,05%) на двухмесячном депозите.

Газпромбанк, как и Т-Банк, предлагает наиболее высокую доходность на вкладе сроком один месяц, а разница между этим вкладом и годовым составляет около 3 п. п.

Рекомендации экспертов

Эксперты, опрошенные «Рамблером», сходятся во мнении, что ставки по вкладам продолжат снижаться по мере смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

Полагаясь на это, старший аналитик АО «Свой Банк» Алексей Гусев рекомендует открывать вклады уже сейчас для получения наибольшей выгоды. Он обращает внимание на краткосрочные вклады (1–4 месяца) из-за наиболее высоких ставок. Однако он также видит смысл и в открытии долгосрочного вклада, позволяющего зафиксировать текущие доходности на год или два, поскольку в дальнейшем доходность по депозитам даже со ставкой 12% будет считаться значительной.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев придерживается того же мнения, что и Гусев. Эксперт предлагает рассмотреть открытие вкладов на разные сроки, чтобы диверсифицировать портфель. Поэтому, на наш взгляд, можно рассмотреть стратегию под названием «Лесенка вкладов». Она подразумевает метод распределения денег по нескольким вкладам с возможностью пополнения и разными сроками: от нескольких месяцев до нескольких лет.

Директор департамента розничного бизнеса Цифра банка Юрий Эйдинов советует открывать вклады на более длинный срок (год и более), если деньги не понадобятся в ближайшее время. Здесь он придерживается той же логики, что и Алексей Гусев: через год ставки будут ещё ниже, поэтому нужно успеть зафиксировать доходность на долгий срок.

