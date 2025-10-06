Почему вклад под высокий процент может быть невыгодным: объясняет эксперт

Несмотря на то что в сентябре 2025 года Центробанк снизил ключевую ставку до 17%, многие коммерческие банки предлагают клиентам вклады под 25–30% годовых. Однако, чтобы получить такую ставку, нужно выполнить определённые условия. Одно из них — участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Рассказываем, выгодны ли депозиты с ПДС и стоит ли их открывать.

Как работает вклад с ПДС

Вклад с ПДС — банковский продукт, который комбинирует оформление классического депозита и участие в ПДС. То есть часть денег вы кладёте на вклад, а часть — размещаете в пенсионной программе.

Как работает банковский продукт:

вы вступаете в ПДС и делаете первый взнос в пенсионную программу;

в течение определённого времени с момента оформления ПДС (обычно 5–10 дней) вы открываете вклад;

вы получаете повышенный доход по вкладу;

после закрытия вклада ваши сбережения в ПДС продолжают работать, государство их софинансирует;

по истечении 15 лет с даты заключения договора или при достижении пенсионного возраста вам производят выплату накоплений из ПДС.

Как работает программа долгосрочных сбережений

Таким образом, вы размещаете часть денег под высокую процентную ставку. Но при этом вы подключаетесь к ПДС и «замораживаете» другую долю средств на долгий срок — вплоть до окончания действия пенсионного договора.

Особенности комбинированных с ПДС вкладов

Минимальная сумма вклада — от 30–50 тысяч рублей.

— от 30–50 тысяч рублей. Максимальная сумма — не более размера первого взноса в ПДС.

— не более размера первого взноса в ПДС. Срок размещения средств на депозите — до 12 месяцев.

— до 12 месяцев. Пополнение и досрочное снятие — чаще всего не предусмотрены.

Если расторгнуть договор ПДС, депозит также будет закрыт. Если выйти из пенсионной программы после окончания действия вклада, полученный депозитный доход вы сохраните. Но возврат средств, внесённых в ПДС, может быть неполным — вам вернут только выкупную сумму. Она зависит от периода участия в программе и составляет от 80 до 100% от вложенных денег.

Допустим, у вас накоплено 200 тысяч рублей: вы вложили в ПДС и во вклад по 100 тысяч рублей. Депозит вы открыли под 30% годовых на 12 месяцев. Ваш депозитный доход составил 30 тысяч рублей (100 000 * 30%). Сразу после закрытия вклада вы расторгли договор ПДС. По нему вам вернули выкупную сумму 80% от вложенной — 80 тысяч рублей. Таким образом, ваш заработок составил всего 10 тысяч рублей — 30 тысяч депозитного дохода за минусом 20 тысяч убытка по ПДС. То есть ваши накопления принесли вам 5% годовых.

Юридически депозит с ПДС — это обычный срочный вклад, но с особыми условиями. При невыполнении этих условий надбавка к депозиту сгорает. При оформлении продукта нужно учитывать, что сам ПДС — инструмент с длинным горизонтом и ограниченной ликвидностью. Наталия Левошич доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ

Почему банки предлагают высокие проценты

Высокие ставки по вкладам с ПДС выглядят очень привлекательно: доходность таких продуктов существенно выше, чем по классическим депозитам. Но связано это не с щедростью кредитных организаций, а с реализацией их интересов.

Операторами ПДС являются некоммерческие пенсионные фонды (НПФ), каждый из которых самостоятельно разрабатывает свою стратегию по привлечению клиентов. Акционерами ряда крупнейших НПФ являются банки. Поэтому они предлагают комбинированные продукты, чтобы повысить привлекательность пенсионной программы. Ольга Дайнеко эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Для банков депозит с ПДС — это возможность получить более стабильные и длинные ресурсы, отмечает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Именно долгосрочные денежные потоки, поступающие в программу, дают возможность выплачивать повышенную доходность по вкладам, добавляет Левошич.

Высокие ставки по депозитам привлекают новых клиентов, а вложения в ПДС гарантируют банкам стабильную клиентскую базу на долгий срок, добавляет инвестиционный советник Игорь Файнман.

Плюсы и минусы вкладов с ПДС

Преимущества:

Высокая доходность . Доходность комбинированных продуктов выше на 5–10% по сравнению с классическими депозитами.

. Доходность комбинированных продуктов выше на 5–10% по сравнению с классическими депозитами. Выгодный вклад плюс накопления . Продукт позволяет получить хорошую доходность на коротком промежутке времени и создать пенсионные накопления на будущее.

. Продукт позволяет получить хорошую доходность на коротком промежутке времени и создать пенсионные накопления на будущее. Софинансирование от государства . Государство софинансирует счета ПДС, что позволяет увеличивать сумму собственных накоплений.

. Государство софинансирует счета ПДС, что позволяет увеличивать сумму собственных накоплений. Дополнительные преимущества ПДС. Участники пенсионной программы могут получить налоговый вычет. Средства, размещённые на ПДС, застрахованы в сумме до 2,8 миллиона рублей.

Недостатки:

Отсутствие гибкости при управлении финансами . Невозможно досрочно вывести деньги без потерь.

. Невозможно досрочно вывести деньги без потерь. Длительный горизонт планирования . Деньги, размещённые на пенсионной программе, замораживаются на длительный период.

. Деньги, размещённые на пенсионной программе, замораживаются на длительный период. Неопределённая итоговая доходность. Общая доходность продукта складывается из дохода по вкладу и по ПДС. Вторая величина зависит от суммы софинансирования, ваших взносов, управляющей деньгами компании.

Что нужно учитывать при оформлении вклада с ПДС

Присоединяясь к подобным продуктам, важно внимательно знакомиться со всеми условиями, советует к. э. н., доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Высокая ставка может быть гарантированной при выполнении определённых требований. Потерять её можно из-за долгосрочного расторжения договора ПДС. Кроме этого, можно столкнуться с проблемой, когда за досрочное расторжение клиенту, по сути, придётся платить комиссию. Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН

Наталия Левошич даёт следующие рекомендации, которых нужно придерживаться при оформлении депозита с ПДС:

Изучите условия активации надбавки — срок, в течение которого нужно открыть депозит, минимальный взнос, связь суммы вклада с ПДС, что будет со ставкой при расторжении ПДС. Проверьте ликвидность ПДС — основания и сроки вывода средств, период охлаждения, комиссии НПФ. Избегайте связок, где без ПДС ставка практически нулевая, а любое формальное нарушение обнуляет доходность. Сравнивайте доходность классического вклада и пакета «вклад + ПДС» на ваших сумме и сроке.

Эксперты, опрошенные «Рамблером», сходятся во мнении, что комбинированные депозиты особенно актуальны для тех, кто собирается участвовать в программе пенсионных накоплений. В этом случае вы получаете и преимущества ПДС, и возможность заработать на вкладе «здесь и сейчас».

Участие в ПДС особенно интересно тем, кто получает софинансирование в пропорции 1:1 — когда на каждый вложенный рубль государство добавляет рубль. Такую выгоду получают граждане с зарплатой до 80 тысяч рублей. Никита Моисеев профессор кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова

Как рассчитать размер господдержки по договору ПДС

Главное

Вклад с ПДС — комбинированный продукт. Он состоит из классического депозита и участия в пенсионной программе.

Оформляя такие продукты, банки привлекают деньги на длительный срок и получают новых клиентов. Поэтому они предлагают повышенные ставки по депозиту.

При выборе вклада с ПДС всегда нужно сравнивать доходность классического депозита и комбинированного варианта. Такой продукт особенно подходит тем, кто собирается участвовать в ПДС.

