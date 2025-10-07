Средняя ставка по годовым вкладам упала ниже 13%
Средняя ставка по вкладам сроком 12 месяцев в топ-20 российских банков упала ниже 13%, следует из индекса вкладов Финуслуг. Это произошло впервые с апреля 2024 года.
На начало текущей недели средняя ставка по депозитам на год составляла 12,98%. За сентябрь значение снизилось на 0,64 процентного пункта. Падение средних ставок фиксируется и по сберегательным инструментам с другими сроками:
- до 14,37% по вкладам на 6 месяцев (-0,4 п. п. за сентябрь);
- до 15,23% по депозитам на 3 месяца (-0,46 п. п. за сентябрь).
С начала осени ставки по вкладам снизили 15 из 20 банков из индекса. Диапазон понижения составил от 0,1 до 2,5 процентного пункта. Между тем пять банков, напротив, немного улучшили условия по депозитам. Ставки выросли на 0,1–0,55 процентного пункта.
Банки продолжают массово снижать процентные ставки по депозитам и накопительным счетам на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России. В сентябре регулятор снизил ключевую ставку с 18 до 17% годовых.