Эксперты объяснили, почему россияне сократили вложения в депозиты

Согласно данным Центробанка России, в августе и сентябре 2025 года россияне сократили объём вложений в депозиты. За два месяца они направили на вклады всего 85 миллиардов рублей против 752 миллиардов в июле. Мы спросили у экспертов, почему россияне сократили вложения во вклады и какие инструменты стали альтернативой.

В то же время в сентябре наблюдался рост интереса граждан к ценным бумагам. Объём покупок составил:

акции — 74,5 миллиарда рублей;

— 74,5 миллиарда рублей; корпоративные облигации — 72,3 миллиарда рублей;

— 72,3 миллиарда рублей; государственные облигации — 61,4 миллиарда рублей.

Если анализировать период с начала года, самым популярным направлением вложений являются депозиты. В них вложили около 4,3 триллиона рублей. За тот же период объём покупок рублёвых корпоративных облигаций составил 645 миллиардов рублей, гособлигаций — 369 миллиардов, облигаций, номинированных в валюте, — 332 миллиарда рублей.

Объём покупок акций был значительно ниже — этот показатель находится на отметке 183 миллиардов рублей. Регулятор связывает такую ситуацию с высокой привлекательностью инструментов, приносящих фиксированную доходность, и геополитическими событиями.

Согласно данным портала «Финуслуги», средние банковские ставки по депозитам продолжают снижаться. На начало текущей недели средняя ставка по вкладам на год составляла 12,98%.

Средняя ставка по годовым вкладам упала ниже 13%

В условиях смягчения денежно-кредитной политики Центробанка России тренд на снижение депозитных ставок остаётся актуальным. Это значит, что желающих долгосрочно инвестировать в депозиты остаётся всё меньше и меньше. И тем привлекательнее становятся другие инструменты. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

В текущих условиях эксперт считает наиболее перспективными для вложений биржевые закрытые фонды (ЗПИФ), дисконтные облигации (без купонов, по которым не возникает налогооблагаемой базы) и облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированными купонами на небольшом промежутке с датой погашения 1,5–2 года. Он рекомендует разделить вложения в эти инструменты поровну.

В акциях есть потенциал высокого дохода, но они сопряжены с высоким уровнем риска, напоминает международный финансовый советник, к. э. н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Корпоративные облигации обеспечивают стабильный доход, но зависят от финансового состояния эмитента. Государственные облигации (ОФЗ) являются наименее рискованным инструментом, поскольку гарантированы государством, но их доходность ниже, чем у корпоративных облигаций и акций, заключила она.

Эксперт рекомендует распределить свои вложения в данные инструменты следующим образом:

Акции: около 30–40%.

около 30–40%. Корпоративные облигации: около 30–40%.

около 30–40%. ОФЗ: около 20–30%.

Такое распределение позволит сбалансировать риск и доходность вашего инвестиционного портфеля. Однако конкретные пропорции зависят от вашей индивидуальной терпимости к риску и инвестиционных целей. Мария Ермилова Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова

