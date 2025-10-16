Что делать, если банк не отдаёт вклад

Вклад в банке считается одним из самых надёжных инструментов для сбережения средств. Однако могут возникнуть ситуации, когда банк задерживает возврат денег депозита или отказывает в этом. Чаще всего ограничения связаны с требованиями закона, и их можно снять, выполнив условия. Но случаются и неправомерные отказы. Вместе с экспертами разобрались, когда банк может заморозить деньги вкладчика и как их вернуть.

© nelyninell/iStock.com

В каких случаях банк может не вернуть вклад

По закону банк обязан вернуть вложенные деньги по первому требованию клиента. Конкретные сроки и порядок возврата при этом определяются договором.

Обычно он предусматривает несколько вариантов:

Закрытие вклада по истечении срока. В таком случае клиент получает вложенную сумму и процентный доход. Досрочное расторжение. Вкладчик вправе забрать средства до окончания срока депозита, но в этом случае проценты обычно пересчитываются по более низкой ставке, если иное не предусмотрено договором. Частичное снятие. Иногда условия вклада позволяют частично снять деньги без потери накопленной доходности.

Чаще всего вкладчики вправе забрать свои деньги в любой момент, пусть даже с потерей накопленного дохода. Но в некоторых ситуациях банки имеют право отказать в выдаче средств с депозита. Далее рассмотрим основные причины.

Если вклад безотзывный

Безотзывный вклад — это разновидность депозита, деньги с которого нельзя забрать до окончания срока договора. Открывая такой продукт, клиент добровольно отказывается от этого права. В качестве компенсации банк предлагает ему повышенную доходность.

Досрочно закрыть такой вклад можно в исключительных случаях, предусмотренных законом. Например, если вкладчик умер, тяжело заболел или так решил суд. В остальных случаях при попытке досрочно забрать деньги клиент столкнётся с отказом.

Если деньги арестованы

Банки обязаны выполнять предписания государственных органов. Если на средства вкладчика наложен арест по решению суда, они не имеют права производить операции по счёту до снятия ограничений.

Арест на вклад могут наложить:

приставы при взыскании долгов;

суд в качестве обеспечительной меры по поданному иску.

Причины ареста могут быть разными: долги по налогам, штрафам, алиментам, судебная задолженность. В таком случае деньги с депозита могут использовать для удовлетворения требований кредиторов. Разблокировать счёт получится только после урегулирования ситуации с долгом и снятия ограничений. Правда, средств там к этому моменту может не остаться.

Если вас подозревают в отмывании денег

В соответствии с Федеральным законом № 115 банк может прекратить операции по счёту, включая выдачу вклада, при выявлении подозрительных транзакций. Среди них — поступление на счёт крупных сумм — более 600 тысяч рублей, — особенно если клиент тут же пытается их обналичить, закрывая вклад. Под блокировку в таком случае могут подпасть и другие счета, отметила руководитель практики банкротства Legal principles Русудани Закарая. Сделать это может как сам банк, так и Росфинмониторинг.

Верховный Суд подтвердил право банков не возвращать вкладчику деньги, если тот не смог объяснить их происхождение. Поэтому при подозрительных операциях крайне важно подтвердить легальность получения дохода. Русудани Закарая руководитель практики банкротства Legal principles

Другая возможная причина заморозки сберегательного счёта — попытка банка защитить клиента от мошенников. Если ситуация покажется банку подозрительной — например, пожилой человек пытается снять всю сумму с вклада и не может объяснить причину, — он имеет право заблокировать операцию.

Если у вас проблемы с документами

Банк откажет в выдаче средств, если клиент не сможет предоставить необходимые для закрытия вклада документы:

Паспорт . Бывает, что к моменту закрытия депозита удостоверение личности вкладчика оказывается просроченным. Если он не успеет переоформить документ, деньги ему не отдадут до получения нового паспорта.

. Бывает, что к моменту закрытия депозита удостоверение личности вкладчика оказывается просроченным. Если он не успеет переоформить документ, деньги ему не отдадут до получения нового паспорта. Доверенность на распоряжение вкладом . В случаях, когда вклад за клиента закрывает кто-то другой, не обойтись без доверенности. Если её подлинность вызовет сомнения или она будет оформлена с нарушениями, получить деньги не удастся.

. В случаях, когда вклад за клиента закрывает кто-то другой, не обойтись без доверенности. Если её подлинность вызовет сомнения или она будет оформлена с нарушениями, получить деньги не удастся. Одобрение от опеки. Если вклад открыт на несовершеннолетнего ребёнка, а его законный представитель не согласовал его закрытие с отделом опеки, в выдаче денег откажут.

Если вклад пытается получить не вступивший в права наследник

Особой ситуацией, при которой банк правомерно отказывает в выдаче средств, является смерть вкладчика. После этого доступ к депозиту могут получить исключительно его наследники. Им нужно предоставить в банк нотариальное свидетельство о праве на наследство. До его получения банк не сможет выдать средства со вклада никому, включая ближайших родственников.

Получить деньги будет проще, если при жизни вкладчик оформил в самом банке завещательное распоряжение, которое имеет такую же силу, как и завещание.

Если у банка не хватает денег

Отказать в выдаче средств в банке могут из-за недостатка наличных. Банки планируют объёмы наличности для каждого офиса на короткий срок, исходя из прогнозируемых потребностей клиентов. Поэтому если вкладчик без предварительного уведомления запрашивает в кассе крупную сумму, денег может не хватить.

Если банк лишился лицензии

Ещё несколько лет назад это была одна из самых распространённых причин невыдачи вкладов, сообщила «Рамблеру» адвокат бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры» Елена Якушева. Если у банка отзывают лицензию, он прекращает все операции и переходит под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Именно оно в дальнейшем будет возвращать деньги вкладчикам.

Вклады физлиц застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей по всем счетам в одном банке и подлежат возмещению в приоритетном порядке. Вклады на большую сумму возмещаются в процедуре банкротства. Чтобы стать кредитором банка, нужно войти в реестр требований, направив в АСВ заявление и подтверждающие документы. Елена Якушева адвокат, партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры»

Как разблокировать средства

Если отказ банка основан на требованиях закона, единственный способ вернуть свои деньги — устранить причину блокировки. Поэтому первым делом выясните, что стало поводом для ограничений. Для начала внимательно перечитайте договор с банком, чтобы исключить вероятность собственной ошибки.

Если блокировка связана с проверкой легальности доходов, предоставьте банку подтверждающие документы. Это могут быть справки о доходах, договоры продажи имущества или иные бумаги, свидетельствующие о законности операций, отметила Русудани Закарая. В случае, когда счёт арестован по решению суда, нужно добиться отмены соответствующих актов: или оспорить их, или погасить задолженность.

Если банк не сообщает причину блокировки, попробуйте настоять на получении официального письменного отказа с указанием оснований. Это можно совместить с подачей претензии в отделение банка и в его головной офис, советует Русудани Закарая. Но также её можно направить в банк и после получения отказа.

Отказ дать мотивированный ответ нарушает права потребителя, говорит партнёр Novator Legal Group Вячеслав Косаков.

Банки должны дать клиенту ответ по существу за 15 рабочих дней. Если им нужны дополнительные сведения, они могут взять на их уточнение ещё 10 дней. Если банк проигнорировал обращение, дал нечёткий ответ или нарушил сроки, рекомендую жаловаться в Центробанк, приложив копию своего первоначального запроса. Параллельно можно обратиться в прокуратуру. Вячеслав Косаков партнёр Novator Legal Group

Жалобы в ЦБ и прокуратуру эффективны и в том случае, если вы не согласны с полученными объяснениями или банк не возвращает деньги даже после выполнения требуемых от вас действий. Большую часть конфликтов после этого удаётся разрешить в пользу клиента.

Если подобные шаги не приносят результата, крайней, но эффективной мерой является обращение в суд. Это почти гарантированно позволит разблокировать доступ к деньгам при условии, что клиент не нарушал закон, его счета не арестованы из-за долгов и права на вклад не оспариваются третьими лицами. Правда, нужно быть готовым к тому, что на судебные разбирательства уйдёт как минимум несколько месяцев.

Главное

В определённых ситуациях возврат денег со вклада может быть временно заблокирован. Среди основных причин — арест счёта по решению суда, проверка легальности происхождения средств, отсутствие необходимых документов или особенности условий депозита, например его безотзывный характер.

Для решения проблемы в первую очередь выясните причину блокировки, запросив у банка официальный письменный ответ. Если ограничения связаны с антиотмывочным законодательством, потребуется предоставить документы, подтверждающие происхождение денег: справки о доходах, договоры и прочее. В случае ареста счёта нужно урегулировать вопрос с приставами.

Если банк бездействует или отказывает вам необоснованно, нужно жаловаться в Центробанк или прокуратуру, а в крайнем случае — в суд.

