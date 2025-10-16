Как минимум 4 российских банка, включая системно значимые, в середине октября повысили ставки по рублёвым вкладам для частных клиентов. Максимальная доходность по краткосрочным депозитам в отдельных организациях достигла 17% годовых. Рост ставок происходит в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке 24 октября. По предположению экспертов, банки изменили ожидания по темпу снижения «ключа».

С 16 октября банк ДОМ.РФ повысил ставку по вкладу «Мой дом» для новых клиентов до 17% годовых при размещении от 1,5 миллиона рублей на три месяца. Для других клиентов банка максимальная ставка по этому продукту составляет 15,9%.

Банк ВТБ с 16 октября повысил до 15% годовых ставки по долгосрочным депозитам от шести месяцев. По трёхмесячным вкладам для клиентов с пакетами услуг «Прайм» и «Привилегия» ставка выросла до 16%.

Яндекс Банк с 15 октября увеличил на 1,5 п. п. — до 16% годовых — ставки по закрытому рублёвому вкладу на три месяца. Одновременно банк повысил доходность по накопительным счетам для клиентов с подпиской до 13%.

Московский кредитный банк с 14 октября скорректировал ставки по вкладам на 6 и 12 месяцев, предложив клиентам до 15,7% годовых. Особые условия предусмотрены для пенсионеров.

По данным Центробанка, средняя доходность по депозитам в десяти крупнейших банках в первой декаде октября составила 15,46%. Повышение ставок можно объяснить тем, что банки нуждаются в деньгах вкладчиков для компенсации инфляционных рисков, сказала «Рамблеру» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. С помощью повышения ставок кредитные организации конкурируют между собой за ресурсы клиентов, объяснила она.

По информации «Финуслуг», максимальные ставки на рынке сейчас достигают 17,7% по трёхмесячным вкладам, 15,5% — по полугодовым и 16,5% — по вкладам на год.

Рост доходности вкладов может быть вызван изменением ожиданий банков по темпу снижения ключевой ставки ЦБ, предположил исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко. Ранее банки, вероятно, закладывали ускоренное снижение ставок, сейчас наблюдается коррекция в ожидании более медленного снижения «ключа», пояснил эксперт.

С версией о пересмотре прогнозов по ключевой ставке согласен и старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он отметил, что с конца декабря ставка ЦБ уменьшилась всего на 4 п. п., в то время как максимальные ставки по банковским вкладам на оптимистичных ожиданиях упали почти на 7 п. п. Теперь, когда ожидания банков стали более умеренными, банки будут осуществлять отдельные корректирующие повышения ставок.

Аналитики, опрошенные «Рамблером», сходятся во мнении, что с высокой долей вероятности 24 октября Банк России сохранит ставку на прежнем уровне, который составляет 17%. Чуть меньше вероятность того, что размер «ключа» снизят на 0,5–1%.

