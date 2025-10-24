Как выросли ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Средняя ставка по вкладам в топ-20 банков с 17 по 24 октября выросла практически на всех сроках на 0,01–0,15 процентного пункта в период, подсчитал финансовый маркетплейс «Финуслуги». Повышение произошло в ожидании очередного заседания Центробанка по ключевой ставке.

© MicroStockHub/iStock.com

Согласно данным маркетплейса, рост ставок составил от 0,01 до 0,15 процентного пункта (п. п.) для вкладов на сумму 100 тысяч рублей и сроком от 3 месяцев до 1,5 года. Исключением стали трёхлетние вклады, где средняя ставка осталась на уровне 9,42%.

Так, средняя ставка по трёхмесячным вкладам достигла 15,23% годовых (+0,01 п. п. за неделю), по полугодовым — 14,53% (+0,13 п. п.), по годовым — 13,17% (+0,08 п. п.), а по вкладам на 1,5 года — 10,9% (+0,15 п. п.). Двухлетние вклады также показали рост до 10,82% годовых (+0,13 п. п.)

Несмотря на недельный рост, по сравнению с предыдущим заседанием ЦБ 12 сентября ставки по большинству вкладов снизились. Наибольшее снижение произошло по трёхмесячным и годовым вкладам (на 0,3 процентного пункта каждая). Исключением стали вклады на 1,5 и 2 года, ставки по которым выросли на 0,29 и 0,06 п. п. соответственно.

Опрошенные «Рамблером» аналитики полагают, что наиболее вероятным сценарием на заседании Банка России 24 октября станет сохранение ключевой ставки на текущем уровне 17% годовых. При этом эксперты не исключают и возможность снижения ставки, хотя и оценивают её как менее вероятную.

Что решит ЦБ на фоне роста инфляции: прогнозы аналитиков по ключевой ставке