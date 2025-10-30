В России увеличили лимит страховки по долгосрочным вкладам

В России с 30 октября начал действовать закон, который увеличивает страховое покрытие по безотзывным вкладам, заключенным на срок более трех лет, до 2,8 миллиона рублей.

© Ridofranz/iStock.com

Ограничение суммы страхования распространяется исключительно на безотзывные сберегательные сертификаты, срок действия которых превышает три года. Эти сертификаты невозможно расторгнуть раньше установленного срока, однако можно передать права на них третьим лицам. Традиционные банковские депозиты и расчётные счета остаются застрахованными в стандартном объёме до 1,4 миллиона рублей.

Лимит рассчитывается отдельно: до 1,4 миллиона рублей по вкладам и до 2,8 миллиона рублей по безотзывным сертификатам. Таким образом, общая сумма защиты клиента в одном банке составляет до 4,2 миллиона рублей. Можно одновременно держать в одном банке и обычные вклады, и сертификаты, без опасения, что всё попадёт под единый лимит в 1,4 миллиона рублей.

Обратной силы закон не имеет — если сертификат был открыт раньше, увеличение лимита на него не распространяется.

